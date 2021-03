Tenembaum: “El Gobierno busca que Cristina no sea condenada”

Ernesto Tenembaum se refirió a los intensos cruces que mantiene el Ejecutivo con el Poder Judicial, que alcanzaron su punto más álgido el lunes después de que el presidente Alberto Fernández pidiera, durante la apertura de sesiones del Congreso, una comisión bicameral que investigue a los jueces. Para el periodista, con esta embestida “lo que están buscando es que Cristina Kirchner no sea condenada y que los jueces arruguen”.

“Se está enrareciendo mucho el clima entre el Gobierno y el Poder Judicial. El Presidente enumeró una serie de medidas que podrían resumirse como ‘los vamos a pasar por encima’. Y la Justicia dice: ‘¿Ah sí? Vení que tengo un montón de causas’. Eso es lo que está pasando”, reseñó el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?

“Hay una actitud amenazante del Poder Ejecutivo al Poder Judicial que te la venden como que ‘lo que estamos haciendo es una justicia mejor para el futuro de los argentinos’. Minga. Lo que están buscando es que no sea condenada Cristina Kirchner y que los jueces arruguen”, analizó, y agregó que “esta historia viene de hace diez años, en un momento en que la Justicia dejó de ser obsecuente del kirchnerismo, cuando la jueza María José Sarmiento objetó que echen a Martín Redrado del Banco Central”.

Para Tenembaum, ahora la justicia “ha producido muchas condenas, y eso enoja al Gobierno”. “Eso enoja y preocupa porque no se sabe cómo sigue la causa donde están señalados Cristina y Máximo Kirchner”, alertó.

“Leandro Báez, hijo de Lázaro Báez, dijo que el Gobierno ahora protege a su papá porque Florencia Kirchner no tiene fueros. Si hubiera una condena, y fuera de cumplimiento efectivo, Florencia tendría que ir presa. Y la forma en la que la política lo está procesando es ‘te voy a pasar por encima, te voy a escrachar’”, consideró.

Sobre el final, se refirió a la arremetida del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, contra la justicia, cuando dijo que ‘los jueces se transforman o se van’. Lo dijo referido a la violencia de género, pero en general tiene que ver con pegarle a los jueces. No creo que haya sido inocente lo que dijo. La justicia no puede evitar crímenes, no es su función. El primer poder que evita los crímenes es la policía que depende del Ejecutivo. Le pegan a la justicia por cualquier lado”, finalizó.

LA NACION