Mientras la agencia de noticias estatal Télam, cuyo cierre anunció el presidente Javier Milei en el Congreso y que hoy apareció vallada sin que su personal pudiera ingresar, ingresó en una zona de definiciones, el panorama de Radio Nacional es incierto. En la jornada de hoy trascendió una ola de 100 desvinculaciones en la emisora que, como Télam, forma parte de Radio y Televisión Argentina (RTA).

La noticia se produce a una semana de que el empresario Héctor Cavallero asumiera como director ejecutivo de este organismo, que cuenta con una red de 48 filiales de FM y AM en el interior, así como la RAE (Radiodifusión Argentina al Exterior) y las radios Nacional Clásica, Nacional Rock y Nacional Folklórica. En diálogo con LA NACION, poco después de su designación, afirmó que deseaba hacer de la emisora “una radio de todos los argentinos, una radio plural. No me interesa hacer una radio militante, que es lo que sucedía antes y que me parece una locura. Tampoco me interesan los periodistas militantes, yo creo en el periodismo”.

El viernes, Cavallero habló con Nacional Rosario Fontanarrosa en el marco del cumpleaños de la emisora. En esa charla sostuvo haberse encontrado con muy buena gente y con profesionales de primer nivel. “La radio pública está muy bien, vamos a reordenarla, tratar de hacerla más rentable”. Además, reveló, en un nota reproducida en el mismo portal de la emisora pública, que no tuvo ninguna otra indicación más que “poner en orden y hacer una muy buena programación”.

“Yo no eché a nadie, no hay despidos -aclara Héctor Cavallero este lunes en diálogo con La Nacion-. Lo que hay son vencimientos de contratos que, mayormente, son de directores nombrados por gobiernos anteriores y monotributistas en medio de emisoras súper pobladas. Todo esta situación es anterior a mi nombramiento y yo me encontré con esto a los pocos días de asumir. Estoy enfocándome en armar una programación y seguir adelante”.

Ya en enero no se renovaron los contratos a unas 400 personas entre las que se encontraban figuras como Víctor Hugo Morales, Darío Villarruel, Sandra Russo, Mex Urtizberea, Alejandro Apo, Oscar Gómez Castañón, Víctor Hugo Morales, Federica Pais y Sandra Mihanovich. “No responde a una decisión de achicamiento de los medios públicos”, aclaró a LA NACION Cristian Larsen, miembro del directorio de RTA, en representación de la segunda minoría parlamentaria (Pro), en dicha oportunidad. Sin embargo, Javier Monte, a cargo por entonces del directorio de RTA de forma transitoria, atribuyó la interrupción de renovaciones a una falta de presupuesto y, en gran medida, a la situación política que atraviesa el medio público luego de la renuncia masiva de las principales autoridades designadas por el gobierno de Alberto Fernández.

“Tenemos un presupuesto de 2022 que se ejecutó en 2023, reconducido para 2024. Estamos hípercomplicados en la parte presupuestaria para garantizar los sueldos”, había señalado Monte a principios de enero.

Sandra Mihanovich, Víctor Hugo Morales y Federica Pais, tres de los conductores a los que no se le renovaron sus contratos a comienzos de año Archivo

“La gran mayoría de los contratos está por debajo de la línea de indigencia y afecta a trabajadoras y trabajadores que desempeñan tareas en las emisoras ubicadas en la frontera. Sin ellos, esas emisoras no pueden salir al aire”, afirma Fernando Pederna, redactor y locutor del servicio informativo de Radio Nacional y delegado de SiPreBA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que explica que la decisión de no renovar alrededor fue comunicada en un reportaje que le hicieron a Cavallero en la misma emisora. Sobre ese aspecto, el director ejecutivo asegura que este tema se estuvo investigando pero que “no es así”.

Por lo pronto, el jueves habrá una asamblea intersindical en la radio cuyos ejes centrales son la defensa del trabajo y del salario mientras miran atentamente lo que sucede en Télam. Hasta el momento, no hubo una reunión entre la nueva dirección y los delegados. “Tampoco me la han pedido”, apuntó Cavallero, que mañana parte a Expoagro, en San Nicolás, en donde tomará contacto con las emisoras de la zona.