“Rambo, primera sangre” cumplió 40 años: ¿Por qué su primera película es insuperable?

escuchar

Escuchar el nombre de Rambo trae imágenes de Sylvester Stallone con el torso desnudo acribillando con facilidad a decenas de soldados enemigos con una metralleta o con flechas explosivas, el arquetípico invencible héroe de acción de los 80′s que viaja a locaciones exóticas para eliminar a los ‘tipos malos’. Sin embargo, cuando el personaje debutó en los cines un 22 de octubre de 1982 con First Blood ( “Rambo: Primera sangre”), este poseía de una diferencia esencial: Rambo no es un victorioso conquistador, sino una víctima más de la guerra.

Basada en la novela de David Morrell Primera sangre (1972), la película dirigida por Ted Kotcheff presenta a John Rambo como un veterano de guerra convertido en un vagabundo que llega a un tranquilo pueblo del estado de Washington en búsqueda de su último amigo, un afán para el que descubre que llegó muy tarde al enterarse que su camarada sucumbió recientemente al cáncer, un producto de los químicos a los que ambos fueron expuestos en Vietnam.

"First Blood" comienza con Rambo llegando al pueblo de Hope en búsqueda de un amigo. / Orion Pictures

Un posterior encuentro con la policía local, comandada por el cruel sheriff Will Teasle (Brian Dennehy), lleva a un progresivo conflicto entre el veterano y las fuerzas del orden, a las que luego se les unen la Guardia Nacional estatal y el coronel Sameul R. Trautman (Richard Crenna), el antiguo comandante de Rambo.

Lo que sigue es lo que se puede esperar de una película de acción de esa época, con emocionantes persecuciones por bosques y cuevas donde nuestro protagonista evade inteligentemente a sus adversarios, así como explosiones y tiroteos. Pero a diferencia de futuras películas de Rambo donde el número de muertos supera las decenas, en First Blood solo hay un fallecido y se trata de una muerte accidental.

Asimismo, el clímax de la película no es una gran batalla, sino el reencuentro entre Rambo y Trautman luego de que el primero sea rodeado por la policía. Acorralado y con la única opción de rendirse o morir, Rambo estalla en un emotivo discurso donde expresa su profunda alienación y las grandes heridas psicológicas que le dejó su tiempo en Vietnam.

“¡Nada se ha acabado! ¡Nada! ¡Uno no se puede desconectar así sin más! No era mi guerra. ¡Usted fue quien me lo pidió, no yo! Hice todo lo que pude para ganar, pero alguien no nos dejó ganar. Después regreso al mundo y me encuentro con gente protestando en el aeropuerto, escupiéndome, llamándome asesino de bebes y todo tipo de insultos viles. ¿Quiénes son ellos para protestar en mi contra? No estuvieron allí. No saben lo que fue”, exclama.

La primera película de "Rambo" mostró de una manera cruda el impacto que tuvo la guerra de Vietnam en los veteranos. / Orion Pictures

Esta situación extrema lleva a que en el final original de la película Rambo pida a Trautman que ponga fin a su sufrimiento, siguiendo más la historia del libro, donde tanto Rambo como Teasle no sobreviven. “Vos me entrenaste. Vos me creaste. Vos me matarás”, le dice mientras le entrega una pistola.

Esta conclusión fue cambiada luego de una mala reacción de las audiencias, llevando a un final donde Rambo decide entregarse a las autoridades, un desenlace más esperanzador que permitió que al soldado siguieran apareciendo en cuatro películas más durante las siguientes décadas.

Pero el Rambo que regresó tres años después en Rambo: First Blood Part II (o Rambo II en Latinoamérica) fue un hombre cambiado, con menos conflictos internos y más ávido para acabar con las vidas de sus enemigos.

Sylvester Stallone como John Rambo en la película "First Blood". / Orion Pictures

Es así que Rambo terminó su transformación, ya no una prueba viviente de la tragedia de la guerra, sino una herramienta para ensalzarla.

First Blood, Rambo: First Blood Part II y Rambo III están disponibles en Star+. “John Rambo” (2008) está disponible en HBO Max.

*Por Juan Luis Del Campo

El Comercio

El Comercio (Perú)