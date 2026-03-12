Rating: cuánto midió la gala con doble eliminación de MasterChef

MasterChef Celebrity comenzó su última semana al aire con la competencia gastronómica más exigente de la televisión. Cuando en octubre del año pasado 24 famosos arrancaron la carrera para llegar a ser el mejor cocinero amateur del país, nadie imaginó que varios de ellos, que ni siquiera sabían cómo hacer un huevo frito, se convertirían en grandes chefs. A diferencia de ediciones pasadas donde la cocina era el centro de la escena y las figuras eran solo participantes, esta vez muchos de los que pasaron por el programa estuvieron relacionadas con Wanda Nara, Mauro Icardi o la China Suárez.

En la gala que empezó el martes, Evangelina Anderson, Emilia Attias, Marixa Balli, la Reini, Ian Lucas, Agustín ‘Cachete’ Sierra, Maxi López y Claudio ‘Turco’ Husaín tuvieron que cocinar en 70 minutos el mejor plato con pulpo de sus vidas. “Hoy me toca comunicarles que cuando esta noche termine solo quedarán seis participantes”, advirtió Germán Martitegui. Los ocho que siguen en carrera se enfrentaron a la caja misteriosa. Para asesorarlos el chef Pedro Bargero les dio todo tipo de consejos para lograr la mejor preparación. Pero como en MasterChef nada es lo que parece, los famosos tuvieron que preparar grisines de queso como aperitivo.

La noche empezó con la competencia entre los noticieros: Telefe Noticias lideró la franja con un pico de 9.4 puntos, mientras que Telenoche llegó a los 5.1. A las 21.15, Guido Kaczka arrancó su tercer día al aire con Es mi sueño con 4.5, segundo en la franja. Más de 200 participantes de todo el país se presentarán ante Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón, el jurado que los evaluará según sus actuaciones. El voto de cada uno, desbloquea un escalón, por lo que aquellos participantes que consigan los positivos suficientes, accederán al “Palco del Ópera”. Posteriormente, los seleccionados cantarán y serán evaluados con puntajes del 1 al 100, quedando solamente ocho en competencia que se presentarán en el Teatro Ópera.

La mayoría de los programas del prime time se vieron afectados por el partido de Boca Juniors versus Independiente por el Torneo Apertura que se transmitió en Fox Sports. Pasadas las 21.40 comenzó la segunda parte de la gala de MasterChef Celebrity con un piso de 10.1. A pesar del fútbol, LAM tocó un pico de 5 puntos con el último eliminado de Gran Hermano, Tomás Riguera y Bendita con el resumen de la tv del día llegó a los 3.0. Por su parte, la gala de Es mi sueño llegó a una marca máxima de 6.8, en la noche en que un niño conmovió a todos. Lorenzo Fiorotto cantó “Sin principio, ni final” de Abel Pintos y se ganó el cariño del jurado.

A la hora de las devoluciones el rating de MasterChef Celebrity trepó a los 12.2 puntos. La primera en presentar su plato fue Emilia Attias, pulpo grillado con aceite de azafrán, crema de puerros, criolla y papa hervida; seguida del Turco que cocinó pulpo con puré de coliflor con criolla y coral de pimentón, ambos fueron felicitados por el jurado. Luego llegó el turno de Maxi López con un pulpo deconstruido.

Cachete presentó un pulpo a la gallega con puré por el que recibió varias críticas. Marixa optó por un pulpo frito con ensalada verde con remolacha encurtida y mayonesa con polvo de algas; la Reini preparó un risotto negro con pulpo: Evangelina entregó un pulpo a la gallega, versión tapas y Ian Lucas, un pulpo con puré de batatas y remolacha.

MasterChef Celebrity, a un paso de la final, lideró la franja con un pico de 16.2 puntos, en la noche en la que Maxi López, Evangelina Anderson y Agustín Cachete Sierra quedaron en la cuerda floja. Finalmente, el actor y la exvedette fueron eliminados. En pocos días se conocerá quién será el ganador del certamen.