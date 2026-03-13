Rating: cuánto midió la tercera gala de eliminación de Gran Hermano

Gran Hermano vivió la semana más intensa desde su debut a fines de febrero. El reality de convivencia empieza a mostrar las primeras peleas, fricciones cotidianas, alianzas y estrategias. Con un arranque tibio en materia de rating, GH se basó en la figura de Andrea del Boca, su archienemiga Yanina Zilli junto con Brian Sarmiento. Y si bien al principio hubo una fuerte crítica del público hacia el casting, por la cantidad de famosos e influencers y la poca presencia de participantes ignotos, de a poco las historias de vida empezaron a atrapar a los televidentes.

Pero todo cambió el día del aniversario de los 25 años de Gran Hermano. En la noche del martes, por primera vez, implementaron el famoso DAR [derecho a réplica]. Experimentado primero en Italia, el derecho a réplica le permite a una persona ajena al reality presentarse frente a frente con cualquiera de los participantes con el que esté relacionado para poder dar su versión de algo que hayan dicho dentro de la casa. Así fue que Lucas, el exnovio de Luana Fernández, apareció en Zoom, dentro de una pantalla, para hacer su descargo, luego de que ella lo dejara estando dentro del programa. El impacto para la joven fue tal que explotó en un ataque de llanto y amenazó a Gran Hermano con irse de la casa. Polémica mediante, el reality promedió 15 puntos.

En ese contexto, todos los participantes, que estaban en la placa de votos positivos, esperaban la decisión del público. Las primeras en ser salvadas por el Supremo fueron Catalina “Titi” Tcherkaski, Cinzia Francischiello, Carmiña Masi, Andrea del Boca, Solange “Sol” Abraham y Daniela de Lucía. Además, la líder Lola Tomaszeuski tiene inmunidad y tampoco participará de la doble eliminación semanal.

Pero cuando se pensaba que el reality había tocado un límite, la polémica fue por más. Carmiña Masi, la periodista paraguaya, que desde que entró a la casa se manifestó sin pelos en la lengua, protagonizó un escandaloso episodio cuando emitió varios comentarios racistas dirigidos a Jenny Mavinga, participante oriunda del Congo. “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco. Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer un show. Manu, allá hay una esclava por si querés ver, la sacaron de la jaula recién”, dijo, frente a la risa de Emanuel Di Gioia y Danelik Star. Ante la gravedad de los hechos, el Big decidió expulsarla de la casa frente a todos sus compañeros. Nuevamente, GH escaló en audiencia y obtuvo un promedio de 16.4, la marca más alta desde su debut.

Así las cosas, Santiago del Moro anunció a los participantes que salieron de la zona de peligro. Gracias al voto de la gente, Lola “Lolo” Poggio, Juani “Juanicar” Caruso, Yisela “Yipio” Pintos, Jennifer “Pincoya” Torres, Yanina Zilli, Manuel “Manu” Ibero y Luana Fernández siguen en carrera.

La gala de eliminación arrancó con 13.8 puntos, tras el buen piso que le dejó MasteChef Celebrity de 16.3. Brian Sarmiento, Carla “Carlota” Bigliani, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Emanuel Di Gioia, Franco Poggio, Franco Zunino, Jenny Mavinga, Kennys Palacios, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Nicolás “Nick” Sícaro estaban en la cuerda floja y a merced del voto de los televidentes. En el momento del anuncio de los que fueron salvados, GH subió a 14.4. El primero fue Franco, seguido de Mavinga, Nazareno, Emanuel, Kennys, Danelik, Eduardo, Zunino y Martín. De todas maneras, ellos tienen la posibilidad de irse el próximo lunes. Pero la situación más tensa de la noche tuvo que ver con la presencia de Carmiña, tras los dichos racistas contra Mavinga. Si bien le pidió disculpas a la familia de su compañera, fue muy cuestionada por los analistas del debate.

El partido de River Plate versus Huracán, por el Torneo Apertura, emitido en el cable complicó los números de rating de toda la televisión. Guido Kaczka con la cuarta emisión de Es mi sueño llegó a un pico de 6.9 puntos. Mientras que Bienvenidos a ganar con Hernán Drago llegó a los 2.2 y Beto Casella con BTV a 1.8. Más tarde, Polémica en el bar obtuvo una marca máxima de 1.2 y, en ElNueve, Hora de reír tocó 0.9. Gran Hermano lideró la franja con un pico de 14.6, en la noche en la que Brian, Carlota y Nick quedaron a un paso de irse. Finalmente, la mujer quedó fuera de juego.