Rating: cuánto midió La Voz Argentina en la noche en que se definieron los cuatro finalistas

Tras un largo camino que comenzó con las audiciones a ciegas, a fines de junio, solo ocho participantes de todo el país llegaron a la semifinal de La Voz Argentina. De un grupo de más de 20 mil personas que concurrieron a los castings, el doble que en la edición anterior, y de los más de 6300 videos que subieron a TikTok, solo uno por team tendrá la chance de convertirse en el mejor cantante amateur del país. La noche comenzó a las 21.45 con la previa que resumió lo que fueron los cuartos de final que dejaron a varios favoritos en el camino. Finalmente, Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ale Sergi, Juliana Gattas y Luck Ra eligieron a los ocho participantes que se presentaron esta noche. Alan Lez y Jaime Muñoz fueron los representantes del Team Lali, en el Team Luck Ra optaron por Nicolás Behringer y Nathalie Aponte. En Team Soledad quedaron dos mujeres, Milagros Gerez Amud y Violeta Lemo, mientras que Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra fueron los participantes que representaron al Team Luck Ra.

Las seminales arrancaron pasadas las 21.50 con un piso de 9.9 puntos de rating, liderando la franja. Abrió la noche Violeta Lemo, que llegó desde Tucumán y terminó siendo una de las semifinalistas, e interpretó “The power of love”, de Celine Dion, seguida de Milagros Amud que cantó el tango “Arrabal amargo”.

El rating subió a 10.7 cuando se presentó Emiliano Villagra con la versión rockera de Divididos del tema “El harriero” un clásico de Atahualpa Yupanqui. Luego, Eugenia Rodríguez eligió “The age of glory”, de Lady Gaga, para poder seguir en carrera.

Nicolas Behringer, del Team Luck Ra, eligió “Is this love”, de Whitesnake y luego, su compañera, Nathalie Aponte cantó “Stone cold”, de Demi Lovato , una canción que le tocó de cerca porque fue una de las primeras que interpretó de chica. En esa instancia, el rating trepó a los 11.1 puntos, la marca máxima de la noche.

Jaime Muñóz, el más joven de la competencia con 18 años, se presentó en el escenario junto a su papá e interpretó “Naranjo en flor” y provocó uno de los momentos más emotivos de la gala. Alan Lez cerró con su performance de “La grasa de las capitales” de Serú Girán. Finalmente, Nico Occhiato anunció que Milagros Amud, Eugenia Rodríguez, Nicolás Behrigher y Alan Lez se disputarán el título de mejor cantante amateur.

Por su parte, Guido Kaczka quedó ubicado segundo en la franja con una marca máxima de 6.9 puntos, con la historia de Dionisia de 86 años, de Parque Avellaneda, que fue junto a su hijo a cantar tangos. Nico Vázquez acompañó a la participante a la que el público donó más de 7 millones de pesos. Mientras que Laurita Fernández con Bienvenidos a ganar y Pasó en América se sacaron chispas en el tercer puesto, en la competencia del prime time, entre los 1.5 y 2.4 puntos. El ciclo que conducen Sabrina Rojas y Tartu presentaron todo el resumen del día que incluyó el posible pase de canal de Susana Giménez, el futuro televisivo de Mirtha Legrand en 2026 y la pelea del programa con Yuyito González.

A las 22.45 llegó Otro día perdido con un piso de 5 puntos, que le dejó Guido Kaczka, segundo en la franja. Mario Pergolini conversó mano a mano con la explosiva Yanina Latorre sobre su carrera en los medios, la relación con los famosos, sus anécdotas familiares. “Soy naturalmente provocadora y me gusta generar incomodidad en el otro, igual que vos”, admitió la conductora. El ciclo se mantuvo entre los 4.5 y 5.4.

A las 22.50 comenzó Polémica en el bar, en la pantalla de América, con 1.9 puntos y llego a los 2.3, tercero en la franja. Con Chiche Gelblung un histórico de la mesa, junto con Charlotte Caniggia, Diego Moranzoni, Nancy Duré, el periodista Javier Calvo y Alejandro Cipolla, abogado de Morena Rial, debatieron sobre el triple crimen de Florencia Varela y la situación judicial de la hija del conductor de Argenzuela.

El próximo domingo desde las 22.15 llegará la gran final de La Voz Argentina que se dividirá en dos partes. En la primera, se enfrentarán por el premio mayor: 70 millones de pesos, un auto 0km y un contrato de exclusividad con una discográfica. De ahora en más, todo quedará a merced del voto del público. El lunes desde las 21.30 se sabrá quién será el ganador y a las 22 debutará la nueva edición de Masterchef Famosos, con la conducción de Wanda Nara.