Rating: de los últimos Knockouts de La Voz Argentina a la sorpresa de “la cocina” de Pergolini

Los viernes la batalla entre los canales por la búsqueda de audiencia del prime time es otra. Telefe decidió programar una edición extra de La Voz Argentina y los viajes de Marley por el mundo. Mientras que eltrece da pelea con la dupla Kaczka - Pergolini. Las últimas semanas, la competencia fue bastante pareja. Por eso, todas las miradas estaban puestas en lo que pasaría en materia de rating.

A las 21 comenzó Buenas noches familia con un piso de 4.8 puntos y llegó a los 6.1. Una vez más, Guido Kaczka le dio la oportunidad de mostrar su arte a varias personas para recolectar dinero y ser premiados por el público. A las 21.30, con 7.0 de rating, comenzaron los últimos knockouts de La Voz Argentina en la que los coaches tuvieron que elegir entre dos de sus participantes. El team Soledad abrió la pista con el tema de Roberto Carlos “Qué será de ti” interpretado por Celeste López versus “Y qué” del Paz Martínez por Violeta Lemo. La folclorista se quedó con esta última.

Luego llegó el turno del equipo de Luck Ra con Poppo Rígoli con “Juntos a la par” de Pappo y Nicolás Behringer con “Imágenes paganas”. El cordobés optó por el joven que cantó la canción de Virus.

Juana Falcao con ‘I’ll stand by you’ y Giuliana Puccioni con “Yolanda”, se enfrentaron por un lugar en el equipo de Lali. Espósito se quedó con la segunda participante. Finalmente, los Miranda! eligieron a Juan Pablo Orlando para que cante “Lokura” y a Lisandro Domínguez con “En algún lugar te espero”. El dúo pop optó por el joven que interpretó el tema de Andrés Calamaro.

La Voz Argentina

A las 22 arrancó Trato Hecho con 2.7 puntos tercero en la franja, seguido de Bienvenidos a ganar con 1.5. En esta nueva temporada, el programa que conduce Santi Maratea le presta especial atención a las historias de vida de los participantes. Belén Rapuzzi tiene 32 años, es de Campana y llegó en busca de los 20 millones para poner un negocio y viajar. Se hizo conocida por un vídeo que se volvió viral, donde se muestra como una vendedora mala onda. Le tocó el maletín 18, con $1.500.000. Hizo trato en la ronda número 6, aceptó 4.169.000 pesos de la banca y le ganó a la banca.

Pasadas las 22.40 llegó Marley desde el suroeste de China, con los hermanos Caniggia, liderando la franja con un piso de 9.3 puntos. Si bien en la emisión anterior Alex y Charlotte ni se dirigieron la palabra, esta vez compartieron momentos juntos durante el viaje. Recorrieron la peatonal de Chongqing, comieron productos exóticos y visitaron sus supermercados. Por el mundo se mantuvo entre los 5 y 8 puntos.

Con un look descontracturado, Mario Pergolini sorprendió con una emisión completamente distinta a lo habitual de Otro día perdido. El conductor invitó a Luciana Guena y a Gastón Edul y les cocinó en vivo un risotto. El ciclo de eltrece arrancó con un piso de 4.9 puntos y tras el segmento de apertura con diferentes secciones, el conductor se puso manos a la obra. Mientras la banda musicalizaba a pedido de los comensales, los periodistas se refirieron a varios temas de actualidad. “Vamos a tener nuestro primer viernes culinario y si el número nos acompaña lo continuamos. Yo cocino todos los días en mi casa pero no me gusta que vengan y prueben”, confesó el ex-CQC. El rating se mantuvo entre los 3.8 y 5 puntos.

La marca máxima de la noche fue para La Voz Argentina con 11.9 puntos. Este domingo comienzan los Playoffs en el reality de talento de Telefe, en el que se presentarán los once integrantes de un mismo equipo y cada uno deberá interpretar individualmente una canción. Su coach será el encargado de salvar a cinco de ellos, mientras que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos. Los tres artistas más votados de cada team seguirán dentro del certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.