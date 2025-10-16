Rating: del triunfo de la selección argentina en la semifinal del Mundial sub 20 al picante que encendió las cocinas de Masterchef

En estos últimos días la televisión abierta está viviendo una especie de luna de miel, gracias a los números de rating que viene cosechando el fútbol y los primeros episodios de la nueva temporada de Masterchef Celebrity. Sin ir más lejos, el partido en el que la selección argentina, con Lionel Messi a la cabeza, goleó a Puerto Rico promedió 20.2 puntos y la segunda emisión del reality de cocina de Telefe cosechó 14.8. Estas mediciones nada tienen que ver con los índices habituales que están por debajo de los dos dígitos.

Luego del triunfo frente a México en los cuartos de final, la Selección Sub 20 se enfrentó a Colombia en un duelo apasionante y decisivo por las semifinales del Mundial. El equipo dirigido por Diego Placente llegó invicto y con un rendimiento sobresaliente para soñar con un lugar en la gran final y escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol argentino. El grupo de jóvenes alcanzó esta instancia con dos bajas de peso: Maher Carrizo tuvo que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y Valente Pierani por un esguince en su rodilla. Pasadas las 19.30 comenzó la transmisión desde el campo de juego con la previa del encuentro con un piso de 7.9 y llegó a los 12.5 puntos. A las 20, luego de entonar los himnos de ambos países, arrancó el juego con los relatos y comentarios de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, y la participación de todo el equipo de deportes de Telefe, con 15.2 de rating.

La primera etapa, en la que ambos equipos pudieron apuntar al arco pero no concretaron, llegó a los 22.2.

En el entretiempo, los demás programas pudieron subir sus números: Buenas noches familia arrancó con 6.1 puntos y quedó segundo en la franja. Mientras que LAM, en América, trepó a 3.7 y Bendita marcó 3.3.

El segundo tiempo arrancó con 20.1 puntos, liderando la noche. A los 26 minutos, Mateo Silvetti pone a la Argentina 1 a 0 frente a Colombia y el rating subió a los 24.6 El encuentro fue muy picado y eso se notó por la cantidad de amonestaciones. El árbitro sacó una tarjeta amarilla y expulsó a Jhon Renteria, que dejó a Colombia con uno menos. Fueron tres amonestados para los Cafeteros y dos para la Albiceleste El partido terminó con una marca máxima de 29.9 puntos. Después de 18 años, el equipo argentino estará en la final del Mundial Sub 20 y enfrentará a Marruecos. Anoche, en el servicio de Real Time de Kantar Ibope, además de continuar brindando el dato de porcentaje de hogares minuto a minuto, también se pudo ver el rating expresado en miles de personas, minuto a minuto. Más de 2 millones de espectadores estuvieron siguiendo el partido en los minutos finales.

Pasadas las 22 arrancó el tercer episodio de Masterchef Celebrity, con el piso de 19.2 puntos que le dejó el partido Argentina versus Colombia. Los mejores de la semana tuvieron que cocinar el plato que les despertó la pasión por la cocina. Pero como en el reality culinario de Telefe nada es lo que parece, tuvieron que además incorporar a la preparación diferentes picantes que obtuvieron de las cajas misteriosas. De a poco, el resto de los ciclos pudieron recuperarse. Guido Kaczka logró subir a 6.3 puntos, mientras que Laurita Fernández con Bienvenidos a ganar, en el Nueve, se mantuvo tercera en la franja con 2.6 y Pasó en América marcó 1.7.

A las 22.45 comenzó Otro día perdido con un piso de 4.5 puntos. Mario Pergolini mano a mano con Griselda Siciliani se sostuvo entre los 4.3 y los 5.4 puntos. El conductor conversó con la actriz sobre su carrera, el éxito de la serie de Netflix ‘Envidiosa’ que estrenará su tercera temporada en noviembre y el desafío que significa interpretar a Moría Casán en su biopic. Minutos después, Polémica en el bar arrancó con 1.3 puntos, con la mesa integrada por un histórico del programa, Chiche Gelblung. Además estuvieron Charlotte Caniggia, Diego Moranzoni, el periodista Javier Calvo y Flavio Azzaro. Junto a Mariano Iudica debatieron sobre los temas del día y repasaron los spots de las campañas políticas de todos los tiempos.

Leandro ‘Chino’ Leunis preparó una bondiola con manteca y aceite con unas papas rústicas, Evangelina Anderson presentó un ceviche vegetariano y se llevó la felicitación del jurado. Maxi López creó “la bondiola de Wanda” porque “le gustaba la bondiola aunque ahora está más en la hamburguesa”, bromeó el ex de la conductora.

Luego, la Reini cocinó una bondiola marinada en salsa de soja y miel con papas rosti, junto con un hummus de garbanzos. Alex Pelao entregó una bondiola con papas, seguido de Sofi Martínez con un wok de bondiola con vegetales, Eugenia Tobal con una bondiola marinada con un puré de papas con merkén se emocionó recordando a su madre, Ian Lucas con una bondiola con miel y guacamole y Marixa Balli con una bondiola con una ensalada mediterránea. Claudio ‘Turco’ Husaín hizo una bondiola con salsa de chile con una ensalada de espinaca, tomates cherries y mango, Diego ‘Peque’ Schwartzman una brochette de bondiola con una ensalada agridulce y Valentina Cervantes unos churrasquitos de bondiola con papas provenzal y un huevo frito, plato en honor a su padre, emocionó a todos por la historia detrás.

Finalmente, los dos mejores platos fueron los de Anderson y Tobal y la primera medalla dorada de la temporada se la llevó Evangelina. Los cuatro peores fueron Marixa Balli, Alex Pelao, Ian Lucas y Sofi Martínez. El delantal negro fue para Marixa Balli que tendrá que darlo todo en la gala de eliminación del domingo. Masterchef Celebrity se mantuvo liderando la franja entre los 15 y 18 puntos, números que hasta el momento lo convierten en un éxito. De todas maneras, la televisión de este 2025, con un rating tan volátil, se batalla día a día.