Viviana Canosa volvió a la TV: del mano a mano con Jorge Rial al recuerdo de Jorge Lanata

Este fue un lunes diferente para la televisión abierta, ya que el temporal que afectó a Bahía Blanca cambió la agenda de todos los medios. La situación de los destrozos que dejó la inundación y la búsqueda de dos menores de uno y cinco años, fueron el centro de la cobertura de la mayoría de los canales. De hecho, por los buenos números de la mañana que llegó a un pico de 6 puntos, Telefe decidió levantar la emisión de Ariel en su salsa y A La Barbarossa se extendió hasta las 12.30, para dar paso luego a un flash de noticias conducido por Daniel Roggiano, el meteorólogo del canal.

Eltrece decidió renovar gran parte de su programación este lunes y uno de los horarios más complicados en materia de rating es el de la primera tarde. Después del éxito que tuvo Dario Barassi en ese segmento, con 100 argentinos dicen, el canal que comanda Adrián Suar apostó por varios ciclos de entretenimientos que no funcionaron en materia de audiencia. El 6 de mayo del año pasado volvió Cuestión de peso y, desde entonces, cosechó buenos números dentro de esa franja que lidera históricamente Cortá por Lozano, de Telefe.

En ese contexto, Viviana Canosa volvió a la televisión abierta, tras su paso por canal Nueve, con un ciclo de actualidad. Viviana en vivo se promocionó como “un programa para informarte, debatir, divertirte y emocionarte junto a la periodista, que se involucrará con los temas que más le interesan a la gente”. Pasadas las 14.45, arrancó el ciclo con un piso de 4,2 puntos que le dejó Mediodía noticias, con la escenografía de un intenso colorado y una introducción en video de Luli Olfman, la joven estudiante que satiriza a los políticos en TikTok, en la que habló con humor de la trayectoria de la periodista. Acompañada por un equipo conformado por Gabriel Levinas, Damián Rojo, “Pampa” Mónaco, Débora D`Amato y Mariano Roa, la conductora comenzó con un duro editorial sobre la libertad de expresión con una foto de Jorge Lanata. “Para mí es una bandera, la verdad se lo extraña a Lanata, un periodista de la hostia. Él no era amigo mío y creo que hoy en la Argentina se lo necesita más que nunca. A este tipo y a este tipo de tipos en el periodismo los necesitamos todos. No se puede hacer periodismo si nos autocensuramos. Tenemos que decir todo lo que vemos, te puede gustar o no lo que yo digo, no soy ensobrada ni tomo champagne, ni escucho ópera en la Quinta de Olivos”.

La primera parte del programa, que tuvo un pico de 4.6 puntos, contó con las opiniones de varios periodistas sobre el tema, mientras que Cortá por Lozano lideraba la franja con 6.6 con Heber Ybáñez, el movilero del ciclo, desde Bahía Blanca. Pasadas las 15 se sumó DDM a la competencia, con un video inédito de la declaración de Jorge Mangeri sobre el crimen de Ángeles Rawson.

Tras un debate con el equipo sobre la libertad de expresión en la Argentina, Canosa presentó la nota principal del programa: “Hace 25 años que no veía a Jorge Rial cara a cara y yo decidí que esta iba a ser mi primera entrevista. Trabajamos solo un año y medio juntos y siguen hablando de nosotros como si hubiéramos trabajado mucho más”. El reportaje que se mantuvo entre los 3,5 puntos y los 4.2, pasó por la vida personal y profesional del periodista, su hija Morena, los años de enfrentamiento con Canosa, sus amores y odios, la gestión de Javier Milei, entre otros temas. La competencia fue bastante dura ya que no sólo Telefe llegó a 7 puntos, sino que América, por momentos, estuvo cerca con un pico de 3,8. Tras un encendido debate sobre la actualidad del país, casi en el final, la conductora se emocionó por el testimonio de Marta, una mujer que perdió todo por la inundación en Bahía Blanca. La marca máxima fue de 4.6 puntos y se mantuvo segundo en la franja, sin cortes publicitarios.

Viviana Canosa sabe cómo generar impacto y ese tiene que ser su as en la manga si quiere sobrevivir en una franja que se volvió muy competitiva y en la que, salvo Telefe, nadie es dueño de la pelota. El día a día de los magazines de la televisión abierta depende más de los temas de actualidad y los debates que de otra cosa. Eltrece tiene el desafío de crecer en un tiempo donde no sobra el rating y si la conductora lo logra será prueba superada.

Ariel López Cucatto Por

Temas Viviana Canosa