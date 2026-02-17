Rating: la gala de eliminación de Masterchef tuvo un giro inesperado y se vio afectada por los números del feriado XL

Masterchef Celebrity está entrando en su última etapa de cara a la final y las pruebas son cada vez más complicadas. De la etapa de última chance llegaron Emilia Attias, Marixa Balli, Evangelina Anderson, Leandro ‘Chino’ Leunis y Claudio ‘Turco’ Husaín. Además, Ian Lucas fue quien no pudo superar el desafío de la noche de beneficios a la hora de preparar un plato libre con ingredientes del mercado elegidos a ciegas. En la última gala de la semana del terror, los participantes tuvieron que dejar todo para poder seguir en el certamen.

Éste fue un fin de semana muy difícil para toda la televisión abierta. Los números fueron bajísimos producto del fin de semana extra largo de carnaval y eso se reflejó en el rating de la mayoría de los programas. Como muestra basta decir que ningún ciclo llegó a los dígitos de promedio. A pesar de ello, este lunes la programación fue en gran parte repetida, grabada con anterioridad y fueron pocos los envíos que salieron en vivo.

El prime time arrancó con Telefe Noticias liderando la noche con un pico de 7 puntos versus los 3.6 de Telenoche. Hija del fuego, la venganza de la bastarda arrancó con un piso de 2.9 y llegó a los 3.8, segunda en la franja. Por su parte, Pasapalabra con el cantante Cae, los actores David Misajnik y Leo Trento versus Belén Francese y, del elenco de la obra de teatro Rocky, Georgina Tirotta y Diego Hodara se impuso con un pico de 8.3, en la competencia con la serie de eltrece. Bendita que se emitió en vivo, a diferencia de LAM, llegó a los 3.2. Pasadas las 22.15 arrancó la gala de eliminación de MasterChef con un piso de 7.9 puntos. Los famosos tuvieron que cocinar en 85 minutos una croquembouche, más conocida como una torre de profiteroles bañados en caramelo y rellenos de crema pastelera. “Esta es una prueba bisagra, los que pasen hoy podrán aspirar a llegar a la final”, les adelantó Germán Martitegui.

A las 22 comenzó el cine de eltrece con el film “Baywatch”, protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron, con un piso de 3.1 y, sorpresivamente, llegó a los 4.2 puntos; mientras que en canal Nueve la nueva temporada de Bienvenidos a ganar con Hernán Drago se ubicó tercera con pico de 2.7. Por su parte, América emitió una repetición de Polémica en el bar que se mantuvo en 1 punto.

En MasterChef, a la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares en uno de los desafíos más complejos hasta el momento. A medida que fueron terminando los platos el rating subió a los 9.8 puntos. El primero en presentar su croquembouche fue el Chino Leunis que fue calificado por el jurado como un buen intento. “Si te vas hoy, te vas por la puerta grande”, le adelantó Martitegui. Luego fue el turno de Marixa Balli que, a pesar de quemarse varios de sus dedos, obtuvo buenas críticas. “Todo tiene que estar bien ejecutado y acá está todo muy bien ejecutado, es un día que tenés que estar feliz”, le dijo Damián Betular. La exvedette se emocionó hasta las lágrimas con las palabras de los chefs.

Evangelina Anderson confesó que entró a Masterchef por pedido de sus hijos y se conmovió cuando Martetigui le dijo que estaba orgulloso de ella por la presentación de su torre de profiteroles. “A veces en una cocina se viven muchas más cosas que la comida y uno se va superando. Vos querías demostrar muchas cosas acá y esto es la culminación de mucho esfuerzo. Lo que hiciste fue maravilloso”, la elogió el jurado. Luego pasó al frente el Turco Husaín que tuvo problemas con el caramelo, seguido de Emilia Attias e Ian Lucas que obtuvieron buenas críticas.

MasterChef Celebrity lideró la franja con un pico de 10 puntos, números acordes al feriado, en la noche en la que Ian Lucas y el Turco Husaín quedaron en la cuerda floja. Finalmente, ninguno de los dos quedaron fuera de juego. “Hoy no hay eliminación, hubiera sido injusto que se fuera alguno de ustedes seis porque hicieron algo espectacular. La semana que viene empieza realmente el camino a la final, así que a prepararse”; les advirtió Betular.