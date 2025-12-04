Rating: la séptima gala de eliminación de MasterChef luchó contra el bajo encendido de la televisión abierta

Tras la sorpresiva renuncia de Valentina Cervantes, los famosos siguen en carrera dentro de MasterChef Celebrity. A medida que pasan los programas, la competencia se vuelve más compleja y si bien hay varias figuras que han evolucionado, otras viven en la cuerda floja. De hecho, en la noche de última chance, por segunda vez en esta temporada, fueron salvadas dos personas. Andy Chango y Sofi Martínez continúan en el programa por su torta argentina, de 25 capas de masa, rellena de dulce de leche cubierta por un glacé real. Este miércoles, Marixa Balli, Momi Giardina, Emilia Attias, La Reini, La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Julia Calvo , Alex Pelao y Cachete Sierra fueron los que tuvieron que desplegar todo su talento para continuar dentro del reality de Telefe.

La noche comenzó con la competencia entre los especiales de Pasapalabra con Flor Vigna, Nicolás Maiques y Roberto Moldavsky frente a Diego Cremonesi, Facu Mezzei y Sabrina Carballo versus Buenas noches familia, con ventaja para Telefe. El ciclo que conduce Iván de Pineda se mantuvo liderando la franja con un pico de 9.9 puntos, mientras que Guido Kaczka se posicionó detrás con 4.9 puntos de rating. Pasadas las 22.10 arrancó la séptima gala de eliminación de MasterChef Celebrity con un piso de 10.3. El desafío de la noche fue realizar un plato libre con emplatado circular, acompañado con un pan redondo.

Mientras el resto de los participantes supervisaron todo desde el balcón, sus compañeros se las ingeniaron para llevar adelante el desafío y no quedar fuera del programa. Con todos los ingredientes dentro de la caja circular, los concursantes tuvieron que presentar sus platos en menos de 60 minutos. “Estoy de negro para despedir a uno de ustedes. Para alguien será la última vez que escuchen mi dulce voz”, advirtió Wanda Nara. A medida que fue avanzando la competencia, el rating trepó a los 11.2 puntos. A la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares. La primera en presentar su plato fue Sofía Gonet, una lahmacun con ensaladas de hierbas que no le gustó a parte del jurado. Luego llegó el turno de Momi con cous cous a la naranja con medallones de lomo y pan de queso, seguida de Emilia con un tartar artesanal de lomo con pickles de cebolla y Marixa con una pizza de zapallitos y provoleta.

Más tarde, Cachete Sierra entregó un lomo a la mostaza con provoleta dorada, Alex Pelao, un sándwich de lomo en altura y la Joaqui, un lomo a la pimienta con cous cous que los dejó en riesgo. Mientras que los que sorprendieron fueron Miguel Ángel Rodríguez con su tartar de lomo y Julia Calvo con una pizza de cebolla, huevo, tomate y zapallitos pero sin llegar del todo al objetivo.

Por su parte, Guido Kaczka se mantuvo segundo en la franja con un pico de 5 puntos, cifras más cercanas a la temporada de verano. Pasó en América y Bienvenidos a ganar de Laurita Fernández cosecharon 2.6 y mantuvieron una competencia muy pareja. A las 22.43 llegó Mario Pergolini con Otro día perdido con un piso 3.2. El conductor dialogó mano a mano con Araceli González sobre su carrera de modelo, el paso por la actuación y su presente como empresaria de cosméticos. El ciclo de eltrece se mantuvo segundo en la franja entre los 3 y 4 puntos.

A las 23, arrancó Polémica en el bar con 1.5 puntos. Mariano Iúdica junto con Charlotte Caniggia, Diego Moranzoni, el periodista Javier Calvo , la panelista Marcia ‘Pochi’ Frisciottiy y el abogado Rodolfo Baqué conversaron sobre los temas del día, entre ellos, el caso de los cinco argentinos que fueron presos por robar en un shopping de Miami.

MasterChef Celebrity lideró la franja con un pico de 12.1 puntos, en la noche en la que Alex Pelao y Marixa Balli quedaron en la cuerda floja. Finalmente, el youtuber quedó eliminado. “Siento un poco de impotencia y de enojo por no haber estado a la altura. Siempre tuve problemas con la comida, tuve trastornos alimenticios y a partir de estar acá empecé a conectar un poco más con la cocina. Si hay un repechaje ahí estaré”, se despidió emocionado.