Rating: la sorpresiva eliminación de uno de los participantes más polémicos de MasterChef Celebrity subió los números de la gala

A medida que pasan los programas, la competencia en MasterChef Celebrity se vuelve cada vez más complicada. Y es que a medida que avanzan las galas, las exigencias del jurado son cada vez más complejas y los famosos se las tienen que ingeniar para no quedar fuera de juego. Este martes, Momi Giardina fue salvada en el día de última chance por su preparación, pionono dulce relleno de crema diplomata y frutos rojos. Entonces fueron Luis Ventura, Emilia Attias, Julia Calvo, Leandro ‘Chino’ Leunis, Evangelina Anderson, Andy Chango, Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli los que tuvieron que desplegar todo su talento para quedarse continuar dentro del reality de Telefe.

La noche comenzó con la competencia entre los especiales de Pasapalabra con Karina Jelinek, Noelia Pompa, Flor Parise, Lucia ‘Tora’ Villar y Gabriel Oliveri versus Buenas noches familia, con una leve ventaja para Telefe. El ciclo que conduce Iván de Pineda se mantuvo liderando la franja con un pico de 10.4 puntos, mientras que Guido Kaczka se posicionó cerca con 6.5. Pasadas las 22.10 arrancó la cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity con un piso de 9.9. El desafío de la noche fue realizar la réplica de un plato muy sofisticado creado por Tomás Treschanski, el joven de 26 años que obtuvo una estrella Michelin para su restaurante, Trescha, y además se quedó con el premio Young Chef Awards.

Bajo la atenta mirada de los participantes que pasaron a la siguiente ronda, el resto de los concursantes hicieron lo que pudieron frente a uno de los desafíos más complicados hasta el momento, presentar una trucha con curry verde, aceite de eneldo y jengibre. A medida que fue avanzando la competencia, el rating trepó a los 12 puntos. La complejidad de la preparación hizo que fuera todo muy dificil para los concursantes que tuvieron que ser ayudados por los jurados. “Si yo llevo este plato a mi barrio a Lanús, me lo tiran por la cabeza los pibes”, admitió Venturs ante la dificultad. En medio de la prueba, Andy Chango se enojó porque alguien apoyó su preparación sobre la de él en el abatidor y se la arruinó. El primero en pasar al frente fue el Chino Leunis, seguido de Walas, ambos con una buena devolución. A Roccasalvo se le complicó todo: “Me pareció como mucho todo, demasiado trabajo y cuando pasa eso me desbordo”, admitió la periodista, aunque su plato fue elogiado por el jurado. Julia Calvo cocinó una trucha que le quedó seca, Evangelina Anderson le puso poco picante, Andy Chango no logró la gelatina por el incidente previo; mientras que Miguel Ángel Rodríguez dio en la tecla con su presentación. Luis Ventura entregó una trucha pasada de cocción, Emilia Attias cumplió con la consigna y Marixa Balli presentó “una armonía de sabores que seduce al paladar”, según Donato de Santis que logró emocionar a la exvedette.

Por su parte, Guido Kaczka se mantuvo segundo en la franja con un pico de 6.9 puntos, seguido de Pasó en América con 2.8 y Bienvenidos a ganar de Laurita Fernández con 2.3. A las 22.45 llegó Mario Pergolini con Otro día perdido con un piso 4.4. El conductor dialogó mano a mano con Andrea Pietra sobre sus comienzos, la experiencia de trabajar con Ricardo Darín en España y la decisión de no casarse con Daniel Grinbank por cábala. El ciclo de eltrece se mantuvo segundo en la franja entre los 3 y 4 puntos.

A las 23 arrancó Polémica en el bar con 1.4 puntos. Mariano Iudica junto con Charlotte Caniggia, Diego Moranzoni, Yanina Screpante y Luis Piñeyro conversaron sobre los temas del día, entre ellos, las últimas declaraciones de Fabiola Yañez sobre el expresidente Alberto Fernández. MasterChef Celebrity lideró la franja con un pico de 14 puntos, en la noche en la que Andy Chango y Luis Ventura quedaron en la cuerda floja. Finalmente, el periodista de América quedó eliminado. “Acá vieron al verdadero Ventura, la pasé bien, me voy muy agradecido sabiendo que me llevo algo nuevo, siempre fui un atrevido de la vida”, admitió emocionado.