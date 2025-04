Rating: uno de los versus más esperados recalentó los números de Gran Hermano en un fin de semana largo de bajo encendido

La semana que pasó fue una de las más intensas dentro de la casa de Gran Hermano y es que a medida que pasan los días, cada vez son menos los jugadores de cara a la final del ciclo. Por eso, a diferencia de la primera etapa, las alianzas son más notorias y las estrategias para sacar a los enemigos son a todo o nada.

Este panorama pudo advertirse en la gala en la que los participantes tuvieron que competir por la moto, algo que se suponía que iba a ser una fiesta, terminó en un escándalo. Gabriela Gianatassio, ganadora del desafío y del liderazgo semanal, fue descalificada luego de admitir que recibió ayuda durante la competencia.

Todo comenzó cuando en las redes los televidentes empezaron a señalar que la brasileña todo el tiempo miraba para el costado a la hora de responder a las preguntas de Santiago del Moro. Luego de que ganó el juego, Santiago Algorta fue a quejarse con el Big porque varios compañeros vieron lo mismo. Si bien en un primer momento desestimaron el pedido de Tato, a medida que fueron pasando las horas la protesta de la gente fue insostenible, revisaron las cámaras pero no encontraron nada.

Acto seguido, en diálogo con Gran Hermano, Gaby terminó confesando que Ulises Apóstolo la había ayudado. Como consecuencia de esta declaración, la prueba se volvió a jugar y Luz bajó de la placa en la que había sido nominada por la líder. En tanto que el cordobés y su “socia” fueron fulminados.

De todas maneras, Catalina Gorostidi ganó el desafío y volvió a subir a la joven jujeña, a la que se la tienen jurada. Pero no todo fue felicidad para la médica santafesina, ya que fue nominada por GH, horas después, por haberle puesto comino a los brownies sin TACC que cocinó Tato. Cabe recordar que el uruguayo tiene que tener mucho cuidado con su alimentación, ya que no come gluten porque tiene enfermedades autoinmunes que se están estudiando y que lo perjudican.

“En esta casa hay un reglamento, pero yo no soy su papá para decirles cómo deben comportarse. Son todos adultos, y me imagino que cuentan con las herramientas necesarias para dirimir los conflictos que ustedes mismos generan. Sin embargo, no todo es lo mismo. Hay cosas con las que no se juega, y una de ellas es la comida. Cata manipuló unos brownies que se estaban cocinando para agregarles un determinado condimento y corromper su sabor. Los alimentos, de ningún modo, deben ser adulterados como si se tratara de una inocente picardía. Está en riesgo la salud de todos. Y eso no es broma. Cualquier manipulación puede provocar diversos trastornos leves o severos. Así, lo que empieza como un chiste, digamos, sin conciencia de las consecuencias de ciertas acciones que pueden terminar en un hecho lamentable. A partir de este momento, estás nominada”.

En ese contexto llegó la gala de nominación que, en esta instancia, se vuelve una movida clave porque quedan pocos participantes. La salida de Martina Pereyra demostró que un paso en falso o una jugada mal hecha te puede dejar afuera de la casa.

Por el voto de sus compañeros, Lourdes Ciccarone, Chiara Mancuso, Sandra Priore, Katia Fenocchio y Eugenia Ruíz se sumaron a la placa y quedaron también a merced de los televidentes. Pero no todo fueron malas noticias dentro de la casa: Gabriela recibió la visita de su madre, que vino especialmente desde Brasil, en el ‘Congelados’, los hermanitos recaudaron 54 millones de pesos para la Casa del Teatro, a través de las donaciones del público, por las escenas que interpretaron de la película Esperando la Carroza y Luck Ra los hizo bailara al ritmo de La Morocha.

La gala de eliminación arrancó con un piso de 14 puntos que le dejó Pasapalabra. Gran Hermano puso a prueba a todos los fumadores de la casa y les ofreció cigarrillos a cambio de renunciar a la próxima prueba del líder pero nadie aceptó. En la cena de nominados casi todos apuntaron contra Luz, como era de esperar, porque en el fondo buscaban golpear a Tato dentro del juego. La joven jujeña no se quedó callada y enfrentó a Catalina: “Quiero que te vayas vos porque te pasás de lengua, no sé si sos gran jugadora porque a vos te rajaron al toque de tu Gran Hermano, querida”.

Cuando Del Moro empezó a dar los nombres de los salvados el rating subió a los 15,3. La primera participante en salir del riesgo fue Eugenia con el 0.4% de los votos, seguida de la Tana con el 0.8%, Sandra con el 1.4%, Chiara con el 2,9%, Lourdes con el 5.3% y Ulises con el 6.9%. Dos de las mujeres sancionadas por el Big y Luz quedaron en la cuerda floja. Tras la salida de la brasileña con el 13.8%, la médica santafecina se fue con el 51,8% de los votos, en la noche en que el reality de Telefe tocó una marca máxima de 15.6, en un fin de semana largo de muy bajo encendido.

