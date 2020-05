Charles Shaughnessy, conocido por su papel de Maxwell Sheffield en La Niñera, es el quinto barón de su familia Crédito: Twitter

La realeza y el mundo de Hollywood pueden parecer dos mundos opuestos, pero no siempre es así. Casos emblemáticos como el de Grace Kelly , la actriz de cine que se convirtió en princesa de Mónaco tras casarse con el príncipe Rainiero III, lo demuestran. Sin embargo, también existe otro puñado de famosos que obtuvieron títulos nobiliarios gracias a sus vínculos familiares .

Este último es es el caso de Uma Thurman , nieta de una baronesa sueca y el de Charles Shaughnessy , bisnieto de un barón norteamericano. También hay otra gran cantidad de celebridades que gracias a la unión del santo matrimonio alcanzaron un inesperado "estatus real".

Uma Thurman: nieta de una baronesa

Uma Thurman es nieta de la baronesa Birgit Holmquist Crédito: Archivo

Uma Thurman no sólo es la musa de Quentin Tarantino: la actriz es la nieta de la baronesa sueca Birgit Holmquist . Su abuela se casó con el barón Friedrich Karl Johannes von Schlebrügge, quien fue perseguido durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis porque protegía a sus amigos judíos. Cuando fue encarcelado la ciudadana sueca contrajo matrimonio con él mientras estaba en prisión, y gracias a eso recuperó la libertad.

Cabe agregar que Robert Thurman , el padre de la actriz es profesor de religiones orientales y se convirtió en el primer estadounidense que se ordenó como monje budista tibetano. Sin dudas la actriz que lleva el nombre de la diosa hindú del esplendor y el encanto -"Uma"- proviene de una familia que hizo historia.

Charles Shaughnessy: quinto barón de la familia

El actor británico Charles Shaughnessy , conocido por su icónico papel de Maxwell Sheffield en La Niñera ( The Nanny ), tiene el título de " quinto barón Shaughnessy " gracias a su bisabuelo, T.G Shaughnessy .

T.G Shaughnessy era norteamericano, pero se asentó en Montreal, Canadá, y trabajó en la red ferroviaria Canadian Pacific Railway. El joven salvó a la empresa de caer en bancarrota y se convirtió en el vicepresidente. En honor a su obra le otorgaron el título de barón en 1916, y este fue pasando de generación en generación, hasta que su bisnieto Charles se convirtió en el quinto poseedor del título.

Cabe agregar que el año pasado los caminos de la realidad y la ficción se cruzaron cuando el actor personificó al mismísimo príncipe Carlos de Inglaterra en Harry & Meghan: Becoming Royal , la secuela de Harry y Megan: un amor real .

Jamie Lee Curtis y Christopher Guest: barón y baronesa

Jamie Lee Curtis está casada con el director y guionista de cine Christopher Guest . El esposo de la actriz heredó el título de barón Haden-Guest del condado de Essex, Inglaterra, cuando falleció su padre. Esto convirtió a la protagonista de Mentiras verdaderas en baronesa desde 1996. Recordemos que el matrimonio dorado de Hollywood lleva más de 35 años de casados.

Jame Lee Curtis es baronesa desde que su esposo, Christopher Guest heredó el título de su padre en 1996

Laura Harring: condesa a pesar de todo

Laura Harring , la actriz mexicana de Mulholland Drive y la primera latina que se consagró como "Miss USA", se convirtió en condesa en 1987 cuando se casó con el conde alemán Carl-Eduard von Bismarck, biznieto del príncipe Herbert von Bismarck y tataranieto de Otto von Bismarck. A pesar de que la pareja se separó dos años después de casarse, Harring conserva su título.

Laura Harris, la actriz de Mulholland Drive es condesa, a pesar de estar separada de su exmarido, el conde alemán Carl-Eduard von Bismarck Crédito: Twitter

A. J. Langer y su vida en el castillo de Powderham

La actriz A. J. Langer , conocida por su papel en la serie My So Called Life ( El mundo de Ángela ), se casó en 2004 con el abogado inglés Charles Courtenay, quien poseía en aquél entonces el título de Lord Courtenay por ser el hijo del conde de Devon . Cuando su suegro murió, su esposo se convirtió en conde, y ella asumió como condesa . Actualmente viven en el castillo de Powderham en Inglaterra junto a sus dos hijos.

A. J. Langer y su esposo, el conde inglés Charles Courtenay, viven actualmente en el castillo de Powderham Crédito: Twitter

Cabe agregar que la actriz se retiró de los sets de grabación y por estos días se muestra muy comprometida con su rol de condesa: dedica su tiempo libre a promover la investigación y la toma de conciencia sobre la fibromialgia, una enfermedad que ella misma padece.

Jessica Chastain: a punto de ser condesa

La actriz Jessica Chastain está casada con el empresario italiano Gian Luca Passi d e Preposulo . Su marido es el hijo del conde italiano Alberto Passi , por lo tanto, aunque todavía no se convirtió en condesa, tiene muchas posibilidades de serlo en el futuro.

Jessica Chastain se casó con Gian Luca Passi de Preposulo, hijo de un conde italiano Crédito: Twitter

Tres actrices inolvidables que fueron princesas

Rita Hayworth

La actriz considerada como uno de los emblemas de la época dorada de Hollywood durante los años '40, pasó por el altar cinco veces. Fue durante su tercer matrimonio que alcanzó su estatus real: se casó con el príncipe Aly Khan , pero se divorciaron cuando su hija, la princesa Yasmin Aga Khan, tenía 3 años.

La actriz Rita Hayworth, quien interpretó la emblemática escena en la que se quita el guante negro en la película Gilda Crédito: Twitter

La recordada estrella del séptimo arte murió a sus 68 años en 1987 tras dos meses en estado de coma y una ardua lucha contra el Alzheimer, enfermedad que tardaron veinte años en diagnosticarle.

Grace Kelly

La actriz no solo construyó una sólida carrera con protagónicos inolvidables en películas como La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, sino que además formó parte de la realeza. La estrella de cine se casó con el príncipe Rainiero III y se convirtió en la princesa de Mónaco . Juntos tuvieron tres hijos: Carolina, Alberto y Estefanía.

Grace Kelly el día de su boda real con el príncipe Rainiero de Mónaco en 1956 Crédito: Twitter

Cuando estaba en el podio de su carrera decidió retirarse de la pantalla grande y se concentró en su labor social como princesa. Fue presidenta de la Cruz Roja y participó de infinitas obras de caridad por las que obtuvo obtuvo más de 140 títulos nobiliarios formales . Su trágica muerte luego de un accidente de auto a sus 52 años ocurrió el 12 de septiembre de 1981.

Zsa Zsa Gabor

La actriz que se consagró como Miss Hungría en 1936 y se caracterizó por su humor y sus frases célebres sobre el matrimonio, obtuvo el título de princesa von Anhalt y duquesa de Sajonia tras casarse con el príncipe alemán Frederic Prinz von Anhalt , quien además tiene 25 años menos que Gabor.

Zsa Zsa Gabor y su último esposo, el príncipe alemán Frederic Prinz von Anhalat Crédito: Twitter

"Debo de ser una buena ama de casa, porque cuando me divorcio siempre me quedo con la casa"; "Creo en la familia numerosa; toda mujer debería tener como mínimo tres maridos"; "Nunca odié tanto a un hombre como para devolverle las joyas que me regaló"; fueron algunas de las frases icónicas de la estrella de cine que se casó nueve veces.

Su último matrimonio con el príncipe alemán fue el más duradero, ya que estuvieron juntos durante 20 años. La recordada actriz murió el 18 de diciembre de 2016, cuando faltaban dos meses para que cumpliera 100 años.