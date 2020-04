Luego de que la modelo le regale a su hija una muñeca, réplica de ella misma cuando era bebé, Rial fue categórico: "Mía ya tiene horas con el psicólogo". Fuente: LA NACION

El miércoles pasado, la modelo Natalie Weber contó que mandó a hacer, para su hija Mia, una muñeca que es una réplica de cuando ella era bebé. "Así de emocionados estamos con esta bebita hermosa que hoy nos llegó. Logramos tener una réplica de Mia en bebé .... siempre dije que crecen tan rápido que muchas veces me paso horas mirando sus fotos y vídeos de cuando eran chicos", expresó en su cuenta de Instagram .

La excéntrica noticia, que generó muchas reacciones en las redes sociales, llegó hasta el conductor y periodista del espectáculo, Jorge Rial quien expresó en su programa Intrusos: "Es feo de verdad, lo digo con todo respeto. Está mal esto, digámoslo. Zárate, andate de ahí. Rompé la cuarentena. Es mejor estar en cana", expresó al aire refiriéndose a su esposo, el jugador de Boca Junior, Mauro Zárate .

"Mía ya tiene horas con el psicólogo, mañana mismo... Lo que estamos viendo es una réplica. Está mal. Es fuertísimo. Es jodido", agregó irónico el conductor. En ese momento, su colega, Rodrigo Lussich, remarcó: "Es macabro", y Rial coincidió: "Sí, es macabro".

Horas después, la modelo fue consultada por estos dichos, sostuvo al medio Ciudad.com: "No me importa lo que diga la gente. Mi hija colecciona bebés y es el cuarto 'bebé reborn' que tiene. Nadie toma al muñeco como un bebé real, sino que la foto fue para que se viera el excelente trabajo que hizo Ana. Lo ven desde otro lado, pero no es mambo mío". Los bebés hiper realistas a medida pueden valer más de $30.000.

Por otra parte, también le preguntaron que opina su esposo sobre la particular muñeca y ella indicó: "A Mauro le encantó la idea. Es un muñeco que se trata como muñeco. Entiendo a quien no lo entienda así, pero no es más que un muñeco con las facciones de Mía de bebé para que ella juegue como juega con cualquier otro bebé".