Reapareció Gustavo Cordera y habló del particular momento de su vida: “Morí socialmente”

Gustavo Cordera, músico y compositor, aseguró en 2016 en una charla con estudiantes de periodismo que “hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo”. Desde entonces, atravesó un proceso de condena social que llegó hasta la justicia. El 25 de noviembre, día de la muerte de Diego Maradona, fue sobreseído de la causa abierta en su contra tras cumplir con una “probation”.

Este martes, Cordera fue invitado al programa “Viviana va con vos” (A24), donde se comparó con Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Jesús y ofreció una particular teoría sobre la pandemia del coronavirus. “Esto que está sucediendo ahora viene sucediendo hace miles de años. A un señor llamado Cristo se le ocurrió brindar amor, y fue crucificado y expuesto a esa manera durante 2000 años como medida ejemplificadora. A Gandhi, Martin Luther King, y otros tantos individuos en la historia de la Humanidad, que encontraron en su corazón el sentido de la vida y lo compartieron, fueron no solamente asesinados, si no intentados de esconder, o exhibidos de una manera ejemplificadora siendo asesinados. Como diciendo: esto es lo que te pasa si dás amor, esto es lo que te puede pasar si brindás justicia, si dás alegría”, señaló.

Viviana Canosa y Gustavo Cordera Capturas

Luego, se puso a sí mismo como ejemplo: “Morí socialmente. Y tenía que ser así. Fue perfecto. No encontraba afuera una mirada que me repare. Encontraba condena. Cuando el afuera es tan aterrador, el único lugar que te queda para refugiarte es adentro, mirarte hacia adentro. Siempre estuve buscando el amor afuera. Se lo reclamé a mi compañera, a la gente, a mis amigos músicos. Y nunca lo encontré. Ni siquiera, llenando dos canchas de River. Y tuve una gran oportunidad de encontrarlo adentro mío, empezar a quererme, a respetarme, a ver mi vida y decir: ‘guau loco, cuánto hice’. Cuántas cosas regalé, cuantos conciertos, viajes, canciones. Cuánto amor di. Y eso no me lo puede valorar nadie, que no sea yo mismo”.

Al mismo tiempo, agregó: “Decidí quedarme solo, y ahí me refundé. Esa muerte social hizo que reencarne a esta edad. En ese momento pude habitar este cuerpo desde otro lugar, sin juzgar, por ejemplo. También comprendí que si una persona es juzgada, yo, por algo fui juzgado. Me di cuenta que yo también había juzgado el error ajeno. Es peligroso juzgar. Inevitablemente, van a pasar por las calderas del karma. Es suficiente con darnos cuentas, con mostrar, con expresarse libremente, pero no merece juicio nadie. Ni siquiera, los presidentes que tuvimos en este país”.

Y aseguró: “El afuera es una excusa, una ilusión. El afuera no te puede dar nada que vos no te des. En esa soledad de La Paloma, en mi casa, no me soportaba ni siquiera mi familia, porque se hablaba todo el día de mí.

Gustavo Cordera dio su particular versión de la pandemia por coronavirus Marcelo Gómez / LA NACION - Archivo

Gustavo Cordera sobre la pandemia de Covid-19

Sobre el covid, aportó una particular visión acerca de las medidas de restricción de movilidad que se impusieron en distintas partes del mundo: “¿Por dónde nosotros recibimos la mayor cantidad de alimento? Por la piel; por eso, nos aislaron, para que no tomemos sol y nos desnutramos. Y para que estemos deprimidos, también”.

Asimismo, indicó: “Con esa forma dependiente de pensar, de establecer vínculos con otra persona, que a mi criterio, son tóxicas, podemos llegar a la instalación de esto que se instaló que se llama pandemia, porque nos encontró como humanidad y seres humanos, profundamente debilitados. Ya casi sin libertad, sin saber como sanar, con miedo. El miedo es la droga más importante que consume la gente por parte de los que hacen la ingeniería social y el relato, que se baja hacia todos los presidentes y partidos políticos. Con esa forma dependiente de pensar, de establecer vínculos con otra persona, que a mi criterio, son tóxicas, podemos llegar a la instalación de esto que se llama pandemia, porque nos encontró como humanidad y seres humanos, profundamente debilitados. Ya casi sin libertad, sin saber como sanar, con miedo”.

Después, indicó que los seres humanos “naturalmente, somos infinitamente saludables”. Y agregó: “Hace muchísimos años que no paso por una farmacia. Me siento libre porque me hice responsable de mi salud y mi libertad, porque empecé a darme cuenta que el mundo no está apto para los seres humanos saludables, de corazón, conscientes. Tenemos que empezar a hablar con este embate enfermo del cual formamos parte, y somos también responsables porque lo permitimos.

A su vez, se refirió a la actualidad política argentina, y se atrevió a hacer una proposición para terminar con la división entre los dirigentes y al interior de la sociedad: “No quiero juzgar lo que estamos viviendo, pero cuando cuento las cosas, me gusta intentar sanar un país. Toma el poder quién sea, y el que está de oposición, lo único que intenta es devorarlo y destrozarlo con todo el odio que pueda. Pero cuando toma el poder, el que lo deja, vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué en vez de hacer partido político, hacemos un entero político?”.