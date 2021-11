Juana Repetto compartió su angustiante momento como madre: “Me equivoco un montón”

Una pregunta de una seguidora en Instagram desató la angustia de Juana Repetto: la actriz reveló que atraviesa un momento muy difícil con respecto a la crianza de sus dos hijos y cómo hace para lidiar con su constante aprendizaje como madre.

Juana usó la red social para responder las preguntas de su millón y medio de followers y no tuvo problema en mostrarse frustrada y contar la parte difícil de la maternidad.

“¿Cómo manejas los días de crianza difíciles? Yo estoy en tu misma situación hija/beba”, le consultó una seguidora respecto de cómo lleva su crianza con Belisario, el hijo que nació hace apenas cinco meses y el mayor, Toribio, de 5.

Como respuesta, la actriz compartió una foto donde se revela angustiada: “Estoy pasando un momento bastante difícil. Me está costando mucho no perder la paciencia y me estoy equivocando un montón”.

Luego explicó que recibe ayuda para sobrellevar sus días. ¿El problema y/o beneficio? Que sé que me equivoco y laburo para corregir. Me ayudan mucho en el proceso @soymamapsicologa y @alquimiaperinatal”.

Juana dejó en claro que se refugia con psicólogas que la ayudan con su crianza y no tuvo problemas en compartir el lado B de la maternidad.

No es la primera vez que la actriz se refiere a su relación con los hijos. Días atrás Repetto habló con LA NACION y contó cómo es su experiencia como madre y qué le gustaría cambiar.

“Siempre se puede mejorar, pero entiendo que los ideales no existen. Exigirme tanto me hace sentir frustrada y no está bueno, lo ideal es encontrar un equilibrio. A veces pienso en tener un hijo más, pero Sebi está más indeciso. Todavía tenemos un hijo muy chico, veremos qué sucede. Ahora estamos disfrutando de haber logrado una casa nueva, con jardín, pileta y parrilla porque nos gusta mucho juntarnos con amigos y compartir tiempo en familia”.

También dejó en claro que es una mamá presente. “Me gusta dedicarme a los chicos. Pero admito que soy bastante obsesiva con algunas cosas de la crianza. Por ejemplo, cuando vamos a la montaña a esquiar y Toro se va con el profesor, el primer día siempre lloro. Sufro hasta que vuelve. Trato de que no les afecte a ellos, pero no me es fácil. No logro llevar el ciento por ciento la crianza que me gustaría, pero hago todo lo que puedo. Los crío con alimentación a libre demanda, apego y upa”.