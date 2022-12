Recital. Wos en el Estadio UNO de La Plata: el correlato de una transformación

escuchar

A mitad de su show en el Estadio UNO de La Plata, Wos improvisa un beat box (el sonido de batería con su voz) en un diálogo con su baterista, que le pega a una batería de verdad. El interludio no dura más de un par de minutos en los que el cantante y el músico demuestran su virtuosismo hasta que todo termina de manera repentina. La luz se corta unos segundos y Wos se cuelga una guitarra para tocar “40″, una especie de punk stone reventado de tres acordes, tan cerca de Flema como de Viejas Locas pero que cita a Charly García (”Toy verde y no me dejan salir”). Y otra frase sobresale como explicación indirecta del paso de la improvisación rapera a la perfomance rockera que lo deja tirado en el piso: “Ya hice lo que tenía que hacer”.

Wos recorre la tarima ya con la soltura propia de una estrella de rock Facu Suárez - irishsuarez.com

Wos aún no cumplió 25 años y ya hizo muchas cosas . De sus orígenes como freestyler que lo llevaron a convertirse en uno de los mejores de su disciplina (ganador de una Red Bull Internacional) a músico full time y ahora ganador del Premio Gardel de Oro en 2022. Y así como en un abrir y cerrar de ojos anoche y ante 35 mil personas pasó de improvisar una batería con su voz (un guiño a las batallas de gallos más under) a sostener una pose rocker , algo similar a sucedido con su carrera. Hoy, Wos es un artista de rock y no (tanto) de hip hop. Si en 2020 junto a Caravana y su single insignia “Canguro” –uno de los más celebrados anoche– participaba en las categorías de Trap y Música Urbana para ganarse también en la categoría revelación de los Gardel, esta vez había participado, directamente, como Mejor Álbum de Rock Alternativo con Oscuro Éxtasis. En dos años, paso de compartir categoría con Paulo Londra, Cazzu y Nicki Nicole ha hacerlo con Vicentico y Sol Bassa . Un detalle que podría pasar por capricho de la industria si no se tiene en cuenta que el artista, o su entorno, tienen que estar de acuerdo (o incluso sugerir) esa decisión.

Y lo que se vio ayer en el escenario fue el correlato de esa transformación, que puede empezar a trazarse en el Cosquín Rock 2020. Aquella vez, mientras Duki, Cazzu Ysy A y otros tocaban en un escenario casi temático si no fuera por la presencia de Babasónicos, Wos lo hacía en el principal, entre Ratones Paranoicos, Los Gardelitos, Ciro y Los Persas, Las Pelotas y Los Caballeros de la Quema. Pero si hace dos años todavía dominaban su estilo las rimas y el flow agresivo que eran acompañados por composiciones à la Beastie Boys o Rage Against The Machine, en este tiempo sus canciones se volvieron más canciones. Es decir: acompañamientos acórdicos, un perfil melódico más definido y una sensibilidad que encuentra puntos de conexión con el cancionero del rock argentino, más allá de las citas explícitas a Charly García y Patricio Rey o Sus Redonditos de Ricota.

Wos y su banda, en La Plata Facu Suárez - irishsuarez.com

En vivo, el volumen expansivo de su banda, que suma cuerdas, vientos, coros y también momentos de intimidad como en “Mirá mamá” y “Algo de Vacío”, con el acompañamiento en guitarra acústica de su hermano Manuel, no hacen más que potenciar el carácter de estadios del show y de la personalidad escénica de Wos, que recorre la tarima ya con la soltura propia de una estrella de rock . Ya con casi una treintena de canciones en su haber, todo parece fluir también de una forma más natural en el vivo para él. Así fue que hasta se dio lugar para sostener el clima mundialista con el “Que de la mano de Lio Messi”, “El que no salta es un inglés” y hasta con los músicos impulsando al público a retomar el “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial”.

Nicki Nicole en “Cambiando la piel” y Ca7riel en “Niño gordo flaco” fueron parte de los invitados de la noche , que había empezado con “Buitres” y terminó casi con épica progresiva. En el medio, el bloque de freestyle sumo a Acru, Klan y a DJ Zone, el gran beatmaker de batallas argentino que soltó un beat para que los MCs se pasen la posta entre rimas futboleras y de revalorización argentina y a quienes despidió como sus grandes amigos y compañeros de ruta en aquel período iniciático. Para el público que lo sigue desde allí, queda como dato de color que cuatro años atrás, en la misma ciudad, Wos le propiciaba a Klan uno de sus minutos más épicos y agresivos en una fecha de FMS (la liga profesional de freestyle), que terminaba con “Soy Wos aka [también conocido como] Tu verdugo para siempre”. En ese mismo minuto Wos también rimaba: “Yo no quiero hacer un hit, solo te digo lo que quiero decir”. Vaya giro en la trama. Ahora Wos hace hits diciendo lo que quiere decir, el rock es su nueva piel y el freestyle su nostalgia.

Temas MúsicaWosRapTrapRock