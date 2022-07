La insólita manera en la que Regé-Jean Page logró un papel en El hombre gris

Se cumplió un año desde que el actor británico Regé-Jean Page anunció su salida de la popular serie de Netflix Bridgerton para dar el salto al rodaje la película El hombre gris. Ahora, reveló cuál fue la particular manera en que consiguió el papel para ese film.

El hombre gris se convirtió en la película de habla inglesa más vista de Netflix en su primera semana de estreno, con más de 88 millones de horas de visualización acumuladas. Basado en la saga literaria creada por Mark Greaney, cuenta la historia de un agente de la CIA llamado Sierra 6, quien de manera accidental descubre un material que podría poner en jaque a sus superiores. El detective decide sumergirse en una huida incansable y abandonar una misión, pero será perseguido por dos peligrosos asesinos durante varias escenas inundadas de acción y misterio.

El hombre gris se convirtió en la película más vista a una semana de su estreno.

La nueva película de los hermanos Joe y Anthony Russo reúne a un elenco muy cotizado. Desde el papel protagónico de Ryan Gosling hasta Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick y Regé-Jean Page, que integra al un villano que contrata a los asesinos que tratarán de dar caza a Sierra 6.

Page dio el salto a la fama con su papel de Simon Basset, duque de Hastings, en la primera temporada de la serie Bridgerton. Pero, luego abandonó la serie y declaró incluso que no llegó a ver la segunda temporada. “La verdad es que no me puse al día con la serie. Son libres de hacer lo que quieran”, afirmó, en referencia a la posibilidad de que la productora lo reemplazara con otro actor.

Si bien fue una noticia triste para los fans de la serie, sus seguidores podrán seguir viéndolo en el streaming. En diálogo con Jimmy Fallon, Page reveló cómo adquirió su papel en la exitosa película y dejó boquiabiertos a los espectadores.

Regé-Jean Page contó en diálogo con Jimmy Fallon cómo consiguió su papel en 'El hombre gris'.

“Hay distintas versiones de la historia. Una de ellas es que Joe [Russo] dice que su esposa miraba la serie Bridgerton y la otra, que ambos la miraban juntos. Hay una tercera sobre que Anthony escuchó a todas las madres hablar de la serie y de mí cuando iba a buscar a sus hijos a la escuela”, explicó con humor. En esa misma línea, agregó: “El punto en común es que hombres poderosos se dejaron influenciar por las mujeres que rodean su vida”.

Los directores del film están detrás de la realización de otras películas como Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Actitudes racistas

Page se convirtió en uno de los actores de moda, pero también atravesó dificultades en algunos trabajos. Fue el caso de la serie televisiva Krypton, para la cual acudió a audiencias para interpretar al abuelo de Superman.

Pero, el copresidente de DC Films, Geoff Johns, le dijo al equipo que Superman no podía tener un abuelo negro y el actor quedó fuera del proyecto. Todo salió a la luz a raíz de una investigación publicada por The Hollywood Reporter donde el actor Ray Fisher acusó a Warner Bross y al director Josh Weddon de tener actitudes racistas durante la producción de La Liga de la Justicia.

El actor británico habló sobre las actitudes racistas de una productora. Twitter: @regejean

“Escuchar sobre estas conversaciones no duele menos ahora de lo que dolió por aquel entonces”, precisó Page en su cuenta de Twitter. Y concluyó: “Sigo haciendo lo mío. Seguimos trabajando. Seguimos volando”.

