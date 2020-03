En pleno brote de coronavirus, la coreógrafa dijo que las vacunas son "negociados de los laboratorios" Fuente: Instagram

10 de marzo de 2020 • 12:33

Reina Reech confesó que es antivacunas en plena epidemia de coronavirus a escala mundial y ante el rebrote nacional de dengue y sarampión .

"Me gustaría que existan vacunas, pero que no sean un negociado de los laboratorios. También te dicen que tenés algo más grave de lo que tenés" , dijo Reech a El Show del Espectáculo, el programa que conduce Ulises Jaitt (AM 1300, La Salada).

Firme en su posición, la madre de Juana Repetto y Bautista Lena confesó: "Yo a mis hijos yo les di esas [vacunas] que te dan en la clínica cuando nacen y la primera que me obligó el colegio a los cinco o seis años. Después no los vacuné nunca más".

Consultada por la creciente epidemia de coronavirus y el temor que genera a nivel global, Reech dijo: "La desinformación. a veces es mejor mantenerse sin contaminarse con la locura y regodearse en el miedo. A mi me gusta mirar la luz en el camino".

Luego, agregó que "como [sus hijos] estudiaron en una escuela antroposófica, para la fiebre les daba globulitos y no un antitérmico de marca. Salvo alguna vez que tuvieron 40 grados de fiebre que me asusté porque temblaban. Sino, traté de curarlos con medicinas alopáticas".

De esta forma, la actriz y coreógrafa se sumó a Nicolás Pauls y otras celebridades que expresaron su adhesión al movimiento antivacunas desoyendo los consejos de numerosos Estados y organismos sanitarios.

En un artículo publicado en su sitio oficial , la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en aclarar que "las vacunas son seguras" y que "sin vacunación, enfermedades que se han vuelto raras, como la tos ferina, la poliomielitis o el sarampión, pueden reaparecer rápidamente" .