El desgarrador testimonio de Charlotte Caniggia sobre la mala relación con su papá Claudio Paul: “No me habla”

Charlotte Caniggia fue una de las estrellas invitadas en la última edición de PH Podemos Hablar (Telefe) y reveló que la relación con su padre, el exfutbolista Claudio Paul Caniggia, no está atravesando su mejor momento. La mediática aseguró que tiene ganas de verlo, pero que su papá ni siquiera le responde los mensajes. “Familia complicada”, se lamentó.

La charla comenzó a raíz de pregunta que le hizo Andy Kusnetzoff a Charlotte sobre Melody Luz, la flamante pareja de su hermano Alex. La mediática explicó que se conocieron en el reality show El Hotel de los Famosos (eltrece) y se enamoraron, y aseguró que se lleva bien con su cuñada. De hecho, dijo que los recibió en su casa y cenaron juntos.

El conductor del ciclo quiso seguir indagando y le consultó por Mariana Nannis, pero Charlotte aclaró que todavía no se dio la presentación formal. “Todavía no, pero bien, mi mamá es re copada”, afirmó la mediática. “¿Y Melody y el ‘Pájaro’ (Caniggia)?”, repreguntó Andy. “No, no los vimos”, le respondió con un gesto de resignación. “Familia complicada”, agregó y se frenó, como si no quisiera continuar ahondando en ese tópico. Sin embargo, no le permitieron cambiar de tema.

“Ahora mismo no hablo mucho con mi papá”, reconoció Charlotte y precisó: “Algunas veces, ‘hola, papá, ¿cómo andás?’. No lo veo, pero bueno. Yo qué sé, hay familias que a veces pasan por algunas cosas, ¿viste?”, sostuvo. El conductor del programa le preguntó si el exfutbolista está viviendo actualmente en Argentina. “Sí, está acá, creo”, respondió la mediática sin demasiada seguridad.

“¿No te dan ganas de verlo?”, insistió Kusnetzoff. “Sí, pero él, nada. No me habla, así que... Uno como hijo no puede tampoco. ‘Che, papá’. Le mandás 80 mensajes y ya está, tu papá no te contesta, listo. ¿Qué vas a hacer?”, se preguntó y dijo que una de las razones del alejamiento puede ser el enfrentamiento que tiene Caniggia con su ex, Nannis.

“A veces, los papás meten también a los hijos. No sé, no tengo hijos, pero supongo que a veces sucede así”, dijo Charlotte y reveló que Alex tampoco tiene relación con su papá.

En marzo de este año, Claudio Paul Caniggia, que está en pareja desde 2019 con Sofía Bonelli, negó haber abusado de su exesposa Mariana Nannis y se declaró ajeno a toda conducta delictiva, al prestar declaración indagatoria en el marco de una causa en la que se lo investiga por una denuncia que ella misma le hizo a partir de hechos supuestamente ocurridos en el 2018.

El exfutbolista aseguró en su descargo que nunca abusó de su exesposa, la acusó de haber inventado todo y afirmó que se trata de relatos contradictorios y alejados de la realidad que le generan un daño irreparable, según pudo reconstruir la agencia Télam de fuentes con acceso al expediente.

La causa se inició a principios del 2020 cuando Nannis denunció a su exmarido por un hecho que, según la reconstrucción judicial, habría ocurrido en mayo de 2018 en el departamento que Caniggia ocupaba en el Hotel Faena de Puerto Madero al que ambos llegaron luego de compartir una fiesta de casamiento en el Hipódromo de Palermo.

