Tras la polémica separación entre la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué, cada uno continúa con sus actividades laborales: ella como jueza en Dancing With Myself, un reality norteamericano de baile, y él en las canchas y en sus negocios como empresario. No obstante, quedaron varias dudas de cómo continuará esta novela en la que todavía no se definió la tenencia de sus hijos Milan y Sasha, y cómo se dividirán el patrimonio que comparten.

Estas semanas la mediática separación de Shakira y Piqué estuvo en boca de todos cuando desde Europa afirmaron que el futbolista le habría sido infiel: una teoría señala que habría sido con una joven rubia de 22 años que estudia y trabaja como azafata de eventos en Barcelona, y la segunda teoría indica que fue con la madre de su compañero Pablo Martín Páez Gavira, aunque con el correr del tiempo perdió fuerza con las horas. El escándalo tomó un vuelo internacional y ambos tuvieron que salir a confirmar la separación a través de un comunicado oficial.

No obstante, una nueva información comenzó a circular con respecto a ese momento en el que la pareja sufrió la ruptura amorosa. Los medios europeos develaron la actitud de la cantante luego de encontrar a su expareja con otra mujer. Según el diario Marca de España, Shakira intentó volver a reconstruir su relación con Piqué en dos oportunidades.

Revelan la intención que habría tenido Shakira tras enterarse de la infidelidad de Piqué

A pesar del intento, la pareja no pudo recomponer los mejores años de su relación luego de doce años en el que tuvieron a sus dos hijos. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando”, decía el comunicado que compartieron ambos el sábado, y en el confirmaron los rumores de la prensa española.

La posibilidad de una reconciliación por parte de Shakira se esfumó y el problema ahora es la tenencia de Milan y Sasha, ya que ella estaría dispuesta a mudarse de España y el jugador a quedarse en el país donde desarrolla su carrera futbolística. El dinero que cosecharon ambos tanto en lo musical como en lo deportivo hace que probablemente tengamos nuevas noticias de cómo culminará este conflicto amoroso en el que están involucrados sus hijos y el patrimonio que construyeron juntos a lo largo de estos doce años.

Cómo nació el amor entre Shakira y Piqué

El amor entre la cantante colombiana y el futbolista español nació hace doce años en el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, cuando ella se convirtió en la intérprete de la canción del certamen, “Waka Waka (Esto es África). En esa misma competencia, Gerard Piqué lideró a su selección hasta la final en la que se consagró campeón con Andrés Iniesta convirtiendo en la recordada final contra Holanda.

A partir de allí, la pareja se convirtió en una de las pareja más mediáticas a nivel internacional debido al éxito que tienen ambos en sus respectivos rubros y el interés que generó su vida personal. Sin embargo, nadie vaticinó que esta pareja terminaría de la peor manera: él yéndose a un departamento de soltero y ella queriendo emigrar de España.