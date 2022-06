La hermana de Shakira reveló la drástica decisión que tomó la cantante después de su separación de Gerard Piqué

Después de la confirmación de que Shakira y Gerard Piqué están en el proceso de separación, Lucy Mebarak, hermana de la cantante, habló por primera vez sobre el tema y se refirió al momento que transita la colombiana. Entre otras cosas, dio a conocer que la cantante está recuperándose y que actualmente se encuentra fuera del país donde vivía junto al futbolista.

Las versiones de crisis en la pareja comenzaron hace algunos días. A partir de rumores de infidelidad de Piqué, las versiones que circularon indicaban que la pareja había terminado luego de 12 años de relación. Los fanáticos elaboraron todo tipo de teorías y especulaciones en redes sociales y el ambiente se cargó de incertidumbre.

Finalmente, Shakira y Piqué anunciaron oficialmente la noticia mediante un comunicado, en el que pidieron respetar su privacidad por el bien de Milan y Sasha, los hijos de la familia: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

Luego de esto, la hermana de la artista dio algunos detalles sobre su actualidad. En diálogo con Europa Press, lo primero que comentó es que veía la separación entre ambos como algo previsible. Por otra parte, aseguró que todavía no pudo hablar personalmente con ninguno de los involucrados: “No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía”.

Lucy Mebarak, la hermana de Shakira Instagram

En medio de este difícil contexto, la colombiana habría abandonado España, mientras se recompone de la noticia y reorganiza su vida. “Está recuperándose, está fuera del país”, reveló Lucy. Más allá de esto, en su testimonio también marcó que cree que su hermana eventualmente volverá a territorio ibérico.

Cómo fue la separación de Shakira y Piqué

La primera filtración la dio a conocer el podcast catalán Mamarrazis, donde mencionaron una infidelidad del defensor del FC Barcelona y describieron la crisis entre ambos. Después de algunos días de silencio, comenzaron a surgir los rumores.

Además de comentarios de usuarios en redes sociales sobre posibles vínculos de la colombiana con actores como Henry Cavill y Chris Evans, también se deslizó la versión de que ella habría sufrido una descompensación por la situación que atravesaba. Este rumor venía acompañado de una foto que la mostraba en una ambulancia.

La propia cantante fue quien desmintió esto en redes sociales, luego de dar a conocer la separación. “Quería aclararles que se trata de unas fotos que fueron tomadas el día 28 cuando mi padre tuvo desafortunadamente una caída importante. Este día le acompañé personalmente en una ambulancia hasta el hospital donde se encuentra recuperándose favorablemente. Gracias a todos de corazón por su apoyo y cariño de siempre”, aclaró Shakira y terminó con los rumores sobre su salud.

Además de la noticia de que ambos están separados, la información también indica que Piqué estaría actualmente en un departamento de Barcelona y no en la casa familiar. La pareja se conoció durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y desde allí comenzó su historia de amor.