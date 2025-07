Revelan la reacción de exempleados de Astronomer tras la kiss-cam al CEO Andy Byron

La polémica desatada en un concierto de Coldplay, luego que el CEO de la empresa tecnológica Astronomer, Andy Byron, fuera descubierto infraganti por una kiss-cam compartiendo un momento íntimo con Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la misma compañía, suscitó todo tipo de reacciones. Entre ellas, algunos comentarios de exempleados que llegaron a calificar a Byron como un jefe “tóxico”.

El hecho en cuestión ocurrió durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Boston, en Estados Unidos. Más precisamente, cuando sonaba la canción “Viva la Vida”, la pareja fue inmortalizada por la cámara del estadio, lo que permitió que miles de personas —tanto presentes en el lugar como usuarias de redes sociales— presenciaran la escena. Por las reacciones incómodas de ambos, el líder de la banda, Chris Martin, bromeó desde el escenario: “O tienen una aventura o simplemente son muy tímidos”. Rápidamente, este comentario desató una ola de especulaciones y reacciones.

Ante la viralización de las imágenes, se descubrió que quienes aparecieron en pantalla eran Byron, CEO de la empresa tecnológica Astronomer, y Kristin Cabot, la supuesta directora de Recursos Humanos de la misma compañía.

El video polémico de la kiss cam en el concierto de Coldplay

Si bien durante el show parecían compartir un momento íntimo, lo cierto es que no son pareja. Pero lo que generó mayor revuelo fue que ambos están casados con otras personas y tienen hijos, lo que llevó a que miles de personas en redes comenzaran a especular sobre la verdadera relación entre ambos y la presunta infidelidad.

A raíz de ello, el medio estadounidense The New York Post, intentó comunicarse con la empresa Astronomer y algunos empleados que trabajan allí, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, el famoso tabloide se contactó con un ex empleado que supo ser muy cercano a Byron. Este reveló que el episodio desencadenó todo tipo de comentarios por parte de antiguos colegas, quienes llegaron a considerar que el episodio responde a un “merecido karma”.

“En los grupos de redes sociales y en las cadenas de exempleados todos se estaban riendo a carcajadas y disfrutando muchísimo de lo que pasó y que él haya quedado expuesto”, destacó la misma fuente citada por el New York Post. Asimismo, aseguró que Byron tiene reputación de ser un “ejecutivo agresivo y obsesionado con las ventas”.

Es que la insólita escena provocó una ola de comentarios en las redes sociales. El video se viralizó rápidamente y comenzó a circular en TikTok, Instagram, Facebook y X, generando todo tipo de reacciones entre los usuarios. Desde memes y bromas hasta debates sobre la vida privada de los protagonistas, la situación se convirtió en uno de los temas más comentados del momento.

¿Quién es Andy Byron?

Andy Byron es el director ejecutivo de Astronomer, una destacada compañía especializada en la gestión de equipos de datos que tiene una valuación superior a los US$1300 millones. Según dio a conocer el medio Financial Express, asumió ese rol hace dos años y, previamente, lideró Lacework como presidente entre 2019 y 2022, para luego colaborar brevemente como asesor. Su recorrido profesional incluye también cargos de alto nivel en las firmas Cybereason y Fuze, y en las compañías Vericenter y BMC Software.

El momento en el que Andy Byron y Kristin Cabot fueron capturados infraganti (Foto: Captura)

De acuerdo a su perfil en LinkedIn, también fue miembro de directorios en varias empresas del sector tecnológico. En el plano personal, está casado con Megan Kerrigan Byron y es padre de dos hijos.

¿Quién es Kristin Cabot?

Por su parte, Kristin Cabot ocupa desde hace nueve meses el puesto de directora de recursos humanos en Astronomer. En su perfil profesional en LinkedIn, resalta que logró establecer relaciones de confianza con personas de todos los niveles jerárquicos, desde el CEO hasta asistentes.

Previamente, fue directora de gestión de talento en Toast, y tuvo experiencia en empresas como VMware y Bain & Company. Según mencionan medios como The Sun y algunas publicaciones en Reddit, ella también se encuentra casada.