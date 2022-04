Tony, el hermano de Chris Rock, rompió el silencio y cruzó a Will Smith por el cachetazo en los Oscar 2022

A casi una semana del hecho que conmocionó a Hollywood, a raíz del cachetazo que Will Smith le dio a Chris Rock en la 94° edición de los premios Oscar 2022, el hermano del humorista, Tony Rock, se refirió al pedido de disculpas del actor y apuntó contra de el protagonista de Hombres de negro y su esposa, Jada Pinkett.

Un video, que fue publicado en la cuenta de Instagram @theshaderoom, muestra un espectáculo de stand-up del actor y comediante, en el que Tony habla sobre Will Smith, con el que dejó más que claro que no hay ninguna posibilidad de una reconciliación y que su actitud generó todo el rechazo de la familia Rock.

Tony, el hermano de Chris Rock, rompió el silencio y cruzó a Will Smith por el cachetazo en los Osca

Con una notable indignación, que se evidenció en su rostro, Tony cuestionó: “¿Vas a golpear a mi maldi... hermano porque tu perra (sic) te miró de reojo?”, en referencia al gesto de incomodidad que hizo Jada Pinkett Smith cuando Chris Rock bromeó sobre su alopecia, y que fue tomado por las cámaras.

Luego, el hermano menor de Chris, de 47 años, invitó a pelear a Will Smith, y lanzó una ácida advertencia. “Si creés que vas a subir a este escenario… ¡Estos no son los maldi... Oscar!”, lanzó, y le avisó: “Si venís acá, no estarás nominado para nada más que estas maldi... manos”.

Por último, Tony aseguró que el cachetazo de Smith los benefició, ya que permitió un pase seguro a que sus espectáculos y los de Chris estén colmados de gente en los próximos meses. “Oh, vamos a explotar el resto del año. Cada vez que me veas hacer un espectáculo, ¡música pop!”, cerró.

En la red social Twitter, Tony también se había referido al hecho y lo hizo al responder diversas preguntas que le hicieron sus seguidores. Una de las tantas fue si aceptaba el perdón de Will, a lo que respondió con un rotundo “No”.

Tony Rock dijo que no acepta el pedido de disculpas de Will Smith Captura de Twitter

En otro tuit, aseguró que él no presenció la ceremonia y que, por su parte, está dispuesto a reunirse con Will si es que el actor pide hablar con su hermano y su familia por lo sucedido.

Respecto del Oscar al mejor actor que ganó Smith, un internauta le consultó si la Academia de Hollywood debería retirárselo. Sobre esto, respondió: “No es mi decisión”.

En un último mensaje, Tony aseguró que los dichos del rapero Diddy, quien dijo que Chris y Will se habrían arreglado al término del evento, no son verdaderos y que no hubo ningún tipo de diálogo entre ambos.

Tony Rock aseguró que no hubo ningún arreglo entre Will Smith y su hermano Chris al término de la ceremonia de los Oscar Captura Twitter

La renuncia de Will Smith a la Academia de Hollywood

El actor se anticipó al veredicto de la junta directiva (Board of Governors) de la Academia, que había fijado para el 18 de este mes una reunión para analizar posibles sanciones por su comportamiento, y anunció su renuncia a la Academia.

“La lista de personas a las que lastimé es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencias globales en casa”, dice el texto que compartió Smith. “Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón roto”, agregó.

“Quiero volver a centrarme en aquellos que merecen atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que hace para apoyar la creatividad y el arte en el cine. El cambio lleva tiempo y estoy comprometido a hacer el trabajo para garantizar que nunca más permita que la violencia supere a la razón”, cerró el artista, que atraviesa el momento más complicado de su carrera, con su futuro personal y profesional envuelto en una gran incertidumbre.

29-03-2022 Will Smith durante su discurso en los Oscar 2022 POLITICA CULTURA CONTACTOPHOTO

Poco después, la Academia confirmó la aceptación de la renuncia de Smith a través de un comunicado firmado por su presidente, David Rubin. Pero al mismo tiempo informó que el procedimiento disciplinario abierto en contra del actor por violaciones a los códigos de conducta de la entidad continuará sin alteraciones con vistas a la reunión del 18 de este mes.