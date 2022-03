Con una foto retro y un profundo mensaje, John Travolta habló del retiro de Bruce Willis

A principios de la semana, mientras Hollywood intentaba recuperarse de la escandalosa ceremonia de los Oscar, los fanáticos del cine recibieron un duro golpe: Bruce Willis anunció que se retira. A través de un posteo compartido en Instagram, Rumer -una de sus hijas- dio a conocer que el actor de 67 años tomó la decisión tras ser diagnosticado con una condición que afecta sus habilidades cognitivas. Luego de que la noticia llegara rápidamente a todos los portales de noticias, las redes sociales fueron invadidas por la tristeza y los buenos deseos tanto de sus seguidores como de sus colegas. Entre ellos, se destacó la dulce dedicatoria de John Travolta.

Bruce Willis y John Travolta compartieron múltiples horas juntos en los sets de grabación instagram @johntravolta

John Travolta y Bruce Willis se conocieron en el set de Look who’s talking y, cinco años después, volvieron a compartir tiempo de pantalla en Pulp Fiction, el film de culto creado y dirigido por Quentin Tarantino. Esas dos producciones fueron suficientes para que entre ambos se creara un vínculo irrompible y, tras la noticia del retiro del protagonista de Duro de matar, su colega le envió un emotivo mensaje.

En su cuenta de Instagram, Travolta publicó dos fotos retro que representan el gran vínculo que comparten. En la primera, se los puede ver parados uno al lado del otro, abrazados y vestidos totalmente de negro. En la siguiente, una postal más casual y dinámica, fueron capturados con grandes sonrisas mientras son rodeados por Demi Moore -exesposa de Willis- y Kelly Preston, pareja de John que murió en junio de 2020.

El emotivo mensaje de John Travolta tras el anuncio del retiro de Bruce Willis instagram @johntravolta

“Bruce y yo nos volvimos buenos amigos cuando compartimos dos de nuestros mayores hits juntos, Pulp Fiction y Look Who’s Talking. Años después, él me dijo ‘John, solo quiero que sepas que cuando algo bueno te pasa a vos, yo siento que también me está pasando a mi’. Así de generosa es su alma. Te amo Bruce”, escribió a modo de descripción. El dulce posteo superó rápidamente los 200 mil ‘Me gusta’ y recibió cientos de comentarios de fans que compartieron el sentimiento expresado por Travolta.

Bruce Willis anunció que se retira del mundo del espectáculo

A pocos días del final de marzo, las redes sociales se invadieron de tristeza luego de que se hiciera público que Bruce Willis abandonará el mundo del cine. Con mucho pesar, el actor tomó la decisión tras ser diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje que puede generar una dificultad en la expresión o en la comprensión.

Demi Moore publicó una foto de Bruce Willis y anunció que debido a una afasia, el actor se retiraba de la actuación (Crédito: Instagram/@demimoore)

El anuncio fue realizado por una de sus hijas y su exesposa, quienes utilizaron sus perfiles de Instagram para emitir un comunicado en conjunto. Junto a una foto retro del protagonista de El sexto sentido escribieron: “A los asombrosos seguidores, como familia queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentado algunos problemas de salud y que recientemente recibió un diagnóstico de afasia, una condición que está perjudicando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esta situación y después de mucha consideración, decidió dar un paso de la carrera que significa tanto para él”.

Y continuaron: “Es un momento muy difícil para nuestra familia y apreciamos mucho su amor, compasión y sostén. Estamos afrontando esto juntos, pero queríamos contarle a sus fans lo que sucede porque sabemos cuanto significa para ustedes y lo que ustedes significan para él. Como Bruce suele decir ‘hay que vivir a tope’, y eso es lo que planeamos hacer. Con amor, Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn”. Fue cuestión de minutos que el posteo se llenara de buenos deseos dirigidos a Willis.