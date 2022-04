La desorbitante suma de dinero que podría ganar Chris Rock tras ser golpeado por Will Smith

La nonagésima cuarta ceremonia de los Oscar fue el escenario de un suceso sin precedentes y que, sin dudas, pasará a la historia de los galardones. Mientras presentaba un premio, Chris Rock se burló de la calvicie Jada Pinkett provocada por un problema de salud y, en respuesta, Will Smith abandonó su lugar y le pegó una cachetada en defensa de su esposa. Aunque, tras el hecho, muchos se pusieron del lado del ex Hombres de negro, a medida que los días pasan su contrincante parecería estar ganándose el favor del público. Incluso, de acuerdo a los dichos de una fuente cercana, estaría a punto de ganar una suma millonaria por el episodio.

El domingo 27 de marzo, millones de personas se sentaron frente a una pantalla para disfrutar la esperada ceremonia de los Oscar. La noche avanzó, se entregaron algunos premios y se dieron varios discursos. Pero todo eso quedó opacado por una increíble escena. Chris Rock subió al escenario listo para presentar a los nominados a la categoría de Mejor Documental pero, antes, se tomó su tiempo para realizar un par de chistes.

En eso se encontraba cuando clavó la mirada en Pinkett, quien se encontraba en primera fila, y dijo: “Jada, te amo. No puedo esperar a ver la próxima edición de G.I. JANE”. La película a la que hizo mención tiene como protagonista principal a una mujer rapada (interpretada por Demi Moore) y, la supuesta broma, se refiere a la calvicie de la actriz de Matrix que debió afeitarse luego de perder gran parte de su pelo por la alopecia.

El momento en el que Will Smith golpea a Chris Rock

Muchos se rieron, pero la víctima del comentario no. En respuesta y llevado por el enojo del momento, Will Smith subió al escenario, caminó hasta Rock y le asestó un golpe en la cara. A continuación, volvió a sentarse y le gritó -con un par de insultos de por medio- que no volviera a mencionar el nombre de su esposa. El efecto que tuvo el violento cruce fue inmediato y, en cuestión de segundos, las redes se plagaron de memes, opiniones y personas que intentaban averiguar si había sido actuado o si realmente acababan de pegarle al comediante en vivo. Al final se supo que todo fue real y las consecuencias que tuvo para ambos artistas también lo fueron.

Will Smith y Jada Pinkett Smith en los Premios Oscar 2022 (Foto: AFP)

Smith debió pedir disculpas públicas y hasta presentó su renuncia a la Academia de Actores. Por su parte, Rock solo hizo referencia a lo vivido durante un show de stand up en el que dijo que aún no termina de procesar lo que pasó y que “ya hablará sobre esa mi**da”. Su acotado comentario parecería haberle jugado a favor ya que, de acuerdo a fuentes cercanas, no solo sus espectáculos de comedia se venden sin parar sino que estaría en tratativas de realizar una entrevista con dos de las conductoras más importantes de Estados Unidos: Oprah Winfrey y Ellen DeGeneres.

“Su gira de comedia ahora está agotada con meses de anticipación y agregó más fechas gracias al aumento de la demanda”, reveló la fuente, según informaron en The Mirror. Esto resultaría en una ganancia de 2 millones de libras, el equivalente a más de dos millones y medio de dólares.

Chris Rock presentó el premio al mejor documental en la ceremonia de los Oscar

Asimismo, agregó: “Chris optó por callarse por ahora y no es sorpresa, ya que hay grandes negociaciones detrás de escena para su primera charla. Oprah y Ellen mostraron interés en asegurar la primera entrevista con él sobre la bofetada y las consecuencias”. Por el momento, no hay información oficial sobre ninguna charla en exclusiva.