Revelan que la fecha de boda de Alejandro Fantino coincide con la de otra famosa pareja: ¿duelo de invitados?

En el cierre de este jueves de A la Tarde, por América TV, el periodista Diego Esteves reveló quienes son las dos famosas parejas que se casarán el mismo día, pero en dos puntos muy distanciados, por lo que la disputa por algunos invitados, en especial periodistas, será un tema esencial en la celebración de ambas bodas.

“Si no decís los que se casan te tiro alcohol en gel en los ojos”, bromeó Luis Ventura por el suspenso que hizo su compañero. Según el panelista del programa que habitualmente conduce Karina Mazzocco, Alejandro Fantino y Coni Mosquera no sabían que en la fecha elegida se toparían con otra boda. Para colmo, ellos decidieron hacerla en La Rural, a casi 65 kilómetros del otro festejo que será en la localidad de Cañuelas.

La otra pareja que se casará el 12 de noviembre de este año es la de Jorge Macri y María Belén Ludueña. Según explicó Esteves, hay muchas coincidencias en ambas listas de invitados, sobre todo en lo que a periodistas reconocidos se refiere. “Algunos se tendrán que repartir, quizá [las parejas] deban hacerla en horarios diferentes”, manifestó el panelista y agregó un dato de color de Fantino: para la fiesta, tiene pensado un show exclusivo de Los Palmeras.

Revelan la fecha de casamiento de Alejandro Fantino que coincide con la de otra pareja famosa (América TV)

Cabe señalar que hace una semana Alejandro Fantino publicó una romántica postal con sentidas palabras dirigidas a Coni Mosquera después del anuncio de su casamiento a fin de año: “¡Bueno, compañerita hermosa, acá estamos! Ojalá Dios tenga cosas hermosas escritas para nosotros dos”, introdujo y agregó: “¡Y ojalá que Cupido y Afrodita les regalen los mismos sortilegios que nos reservaron a nuestros corazones para cada pareja que se encuentra en este plano terrenal! A disfrutar! Lo sabes porque te lo digo siempre… la vida es solo el ahora”.

Alejandro Fantino contó los detalles de su romántica propuesta de casamiento: “Me puse nervioso y se me cayó el anillo al agua”

La propuesta de casamiento que Alejandro Fantino organizó hace unos días en la isla griega de Santorini para pedirle a su novia Coni Mosqueira que sea su esposa dejó la vara muy alta. Por lo menos, así lo aseguró el propio periodista, quien antes de contar con detalles cómo vivió ese “mágico” momento y adelantar información sobre la boda, reveló que sus amigos le recriminaron tamaña producción: “Mis amigos me cuestionaron una propuesta tan romántica”, aseguró.

La propuesta de casamiento de Alejandro Fantino a Coni Mosquera en Grecia

Invitado al piso de Intrusos en el Espectáculo, Fantino entró al estudio de impecable traje azul y camisa celeste. “Me parece que es una forma de entregarles mi respeto vestirme especialmente”, confesó el verborrágico periodista. Luego fueron todos elogios. “Qué romántico sos”, le dijo Marcela Tauro. “Nos tenés enamoradas”, agregó Virginia Gallardo. “Dejaste una vara muy alta”, le espetó por su parte Pablo Layús, y le dio pie para contar que muchos allegados lo criticaron “por excesivo”.

Después del chiste, Fantino contó detalles del inolvidable momento. “No sabés el enojo que tenía Coni”, explicó sobre cómo se fue dando la situación hasta llegar a la propuesta. Es que para llegar hasta la playa tuvieron que bajar 2500 metros entre rocas, y la modelo estaba convencida de que estaban realizando el esfuerzo por un trabajo del periodista. “¿Tenés que hacer ahí la apertura?”, se quejó, a lo que él le respondió: “Ahí me lo pidieron especialmente. Me tenés que ayudar, mi amorcito”. “Ya lo había pensado, lo había armado”, confesó luego, aunque la emoción le jugó una mala pasada: “Nunca me había pasado. Me puse nervioso y se me cayó el anillo al agua”, contó, y dijo que por un momento pensó que no lo iba a encontrar nunca más.

Sobre el por qué la propuesta fue en Grecia, explicó que ya habían pensado en irse unos días a mitad de año a Europa y que nada tuvo que ver con su pasión por la filosofía: “Me llevé el anillo desde Buenos Aires, ya lo tenía desde hacía un tiempo comprado, y armé todo como para que eso se dé y se haga el pedido oficialmente”.

“Coni se emocionó mucho y se largó a llorar. Estábamos en el Egeo y fue todo muy mágico”, reveló, y explicó que para él el casamiento no es solo el momento de entrar al altar. “Es todo, es desde este momento”, analizó, y dijo muy enamorado que fue “maravilloso” encontrarse con Coni en la vida.