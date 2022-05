La furia de Fabián Doman por quedar afuera de los premios: su descargo contra Aptra y el buen gesto de Alejandro Fantino

Además de ganadores, grandes looks, chismes y enojos, los premios Martín Fierro dejaron un tendal de disgustados. En la lista está Fabián Doman, furioso porque no lo invitaron a la ceremonia por su participación en Intratables. En diálogo con Socios del Espectáculo, programa de eltrece, el conductor explicó su postura, defendió a las autoridades de América TV y apuntó contra Aptra.

“Te vamos a contar los escándalos que nadie te contó. ¿Por qué Fabián Doman está furioso con América? ¿Por qué en la entrega al mejor programa periodístico para Intratables, cuando Fabián Doman -uno de los conductores del ciclo- llamó a América para pedir una entrada le dijeron que no?”, presentó el tema el conductor de Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich, fiel a su estilo. Luego, repasó el conflicto: el programa fue nominado, ganó, estuvo presente Alejandro Fantino, su último conductor y también estuvo en el evento Santiago del Moro. Doman, según él mismo explicó, condujo el programa hasta mediados del año pasado y mereció estar allí.

Antes de salir al aire, el co conductor de Socios..., Adrián Pallares, mostró el tuit que Doman compartió cuando Intratables se alzó con la estatuilla, donde le agradeció a Fantino por haberlo mencionado en el escenario como “el otro conductor del ciclo en el 2021. No son habituales estos gestos y por eso se lo agradezco”. Luego, explicó que después de Santiago Del Moro, Doman fue el conductor que más tiempo estuvo al aire, que Fantino se fue una semana antes del final del ciclo y que en el canal les dijeron al respecto: “Nadie quiere llevar este muerto al cementerio”. Paula Varela agregó que cuando Fabián Doman fue a pedir su entrada al canal le dijeron: “no estás contemplado entre los invitados”.

Ganamos @Intratables !!!! Y un enorme agradecimiento a @fantinofantino por mencionarme como el otro conductor del ciclo en el 2021. No son habituales estos gestos y por eso se lo agradezco.

Espero que este premio sirva para que @Intratables vuelva al aire !!!! — fabdoman (@fabdoman) May 16, 2022

En comunicación telefónica con el ciclo de eltrece, el periodista suscribió a las palabras de los periodistas. “Lo que sucedió es lo que acaban de contar ustedes. Es sencillo y simple. Yo llamé hace quince días a la gerencia artística de América, pregunté cómo hacía con mi tarjeta, si la iba a buscar o me la mandaban y me dijeron que no estaba contemplado porque no había lugares. Después ayer vi la fiesta y vi de todo: primos, vecinos”, arrancó el conductor.

Fabián Doman en Intratables, con Luis Novaresio y Pamela David

“¿Cómo fue? Vos llamaste a América para pedir una invitación y te la niegan?”, resumió Lussich. “Lo mío fue más inocente, Rodrigo. Más tonto si querés”, le respondió. “Yo llamé presuponiendo que América me contemplaba”, contó y explicó la situación: “Intratables, hasta el 1 de julio de 2021, que por eso fue nominado, lo conduje yo”. Luego, agregó que los Martin Fierro de anoche no sólo fueron del 2021 aunque digan que no. “También se contempló el 2020 e Intratables tuvo un gran 2020″, remató.

En ese sentido, Doman explicó que el éxito del programa fue gracias a un trabajo conjunto. “Fue mérito de la producción, mérito del panel, mérito de un montón de cosas. Yo era el conductor pero fue mérito de mucha gente. De un programa, y ustedes lo saben bien, que estaba levantado cuando yo llegué en el 2019″, disparó.

Cuando Mariana Brey le preguntó por qué cree que no lo invitaron, Doman buscó despegar al canal del conflicto. “Yo quiero quitar a las autoridades de América de este bochorno. Estoy seguro que no tienen nada que ver y no porque sea amigo de ellos o lo deje de ser. Creo que fue un tema de recelo de que yo estoy en eltrece, de que, toco madera, nos va bien...”.

Fabián Doman en su programa actual, Momento D

“¿Entonces es Aptra? No entiendo”, acotó Karina Iavícoli en ese momento. “Muy buena pregunta”, devolvió Doman. “Acá viene el otro debate. ¿Aptra no chequea estén invitados los conductores de un programa que está nominado? ¿Las invitaciones, cómo se reparten? ¿Se sortean? ¿Viene el primo de mi vecino? Porque acá es un desorden muy grande de Aptra”, sentenció. “Te cuento una cosa: alguien me avisa: ‘no te van a invitar’”, reconoció, y agregó: “Debo ser sincero, Agustín Vila, enterado de la situación, me ofreció su propia entrada”, contó. Él le agradeció pero le dijo que no correspondía. “El camino no es que el dueño de un canal me de su entrada”, aseveró.

Por último, destacó el gesto de Alejandro Fantino, con quien habló en la semana. “´Dale, dale, vení´, me dijo. ¿Sabés lo que pasa Alejandro? si los canales formales y naturales de que llegue la invitación no están... Por eso Alejandro hizo el agradecimiento y la mención hacia mí”, sumó y también le agradeció a Paulo Vilouta.