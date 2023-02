Esperaba el ascensor, vio un perro colgado de la puerta y su rápida reacción le salvó la vida

escuchar

Una desesperante situación ocurrió en Estados Unidos, cuando un perro quedó colgado con su correa del lado de afuera del ascensor. Afortunadamente, un hombre que esperaba para usarlo se percató de esta situación y logró liberar al animal rápidamente. La situación se viralizó rápidamente y generó mucha repercusión en redes sociales.

En rede sociales, diariamente circulan todo tipo de contenidos virales. Las plataformas y su poder de difusión le entregan a los usuarios la posibilidad de que cualquier historia sea conocida por millones de personas en cuestión de horas.

Dentro de ese enorme universo, hay algunos tipos de hechos que suelen repetirse y conseguir más atención del público que otros. Uno de ellos se relaciona con las historias que incluyen mascotas. Sean perros, gatos o incluso un animal menos usual, todo lo relacionado a este tema suele ganarse el interés de los usuarios.

Por eso, esta historia llamó tanto la atención y el video consiguió millones de reproducciones en TikTok. Todo ocurrió en el estado norteamericano de Pensilvania. El protagonista de la historia se llama Fernando Santos y se encargó de mostrar a través de su cuenta la grabación del momento.

Un hombre llamó el ascensor y descubrió que había un perro colgado

Allí, se puede ver como el hombre llega a la puerta del ascensor de su piso y lo llama. Inmediatamente después, comienza a mirar su celular y se concentra tanto en eso que no se da cuenta de algo muy importante: hay un perro colgado en la parte superior.

Luego de unos segundos de mirar el dispositivo, Fernando levanta la vista y ve el animal allí. Después de comprobar que el ascensor efectivamente no se mueve, procedió a liberar al canino de su correa.

Aparentemente, lo que sucedió es que la dueña del perro llevaba muchas bolsas cuando entró al elevador. El animal no llegó a ingresar y las puertas se cerraron, con la correa enganchada. Al notar esta situación, la mujer paró el ascensor y pidió ayuda los vecinos del edificio para que lo saquen de allí, ya que el canino no solo había quedado fuera, si no que tenía riesgo de morir ahorcado por la situación.

“Estaba llevando mi correo y chequeando mi celular muy tranquilo, cuando apreté el botón para llamar el ascensor. Como tardó mucho en llegar, levanté la mirada para ver en qué piso estaba y allí estaba el pequeño amigo muy quieto y apagado”, relató el usuario en el pie de la publicación.

El hombre tardó unos segundos en ver al perro colgado del ascensor, pero luego reaccionó rápidamente Captura

En esa misma línea, explicó lo sucedido con la dueña y aseguró que la mujer salió del ascensor y se reencontró con su mascota segundos después de que se corta la grabación: “Fue dejado por accidente por su mamá, que tenía muchos paquetes. Estaba totalmente ileso, totalmente bien y la mamá llegó apenas terminó el video”.

En TikTok, las imágenes superaron las 43.500.000 reproducciones y consiguieron más de 4.800.000 likes y otros miles de comentarios. Muchos de ellos se sorprendieron por la tranquilidad del perro mientras ocurría esta situación y se asustaron por las posibles consecuencias que podría haber tenido el hecho.

LA NACION