El show de Tini Stoessel: el guiño a Sebastián Yatra y la presencia de Alejandro, su papá, tras la internación

Tini Stoessel comenzó este fin de semana su seguidilla de cinco shows en el Hipódromo de Palermo, una cita muy esperada por sus fans y por todo el entorno de la cantante. Tras la suspensión de los conciertos por la delicada situación de salud de su papá, la artista cumplió con su palabra y tuvo entre el público a la presencia más deseada.

Tras 28 largos días de internación en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, el productor televisivo Alejandro Stoessel logró recuperarse con éxito y pudo asistir al recital para ver en primera persona a su hija en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Alejandro Stoessel, presente en el show de su hija Tini en el Hipódromo de Palermo (Foto: Instagram @mechialbano)

La cantante de “Miénteme”, “La Triple T” y “Fresa”, entre otros grandes éxitos, compartió a través de sus historias de Instagram una gran cantidad de fotos y videos de los dos primeros conciertos. Entre fragmentos de canciones y capturas de todo tipo, se puede apreciar una emocionante postal de su papá observando atentamente el show con una sonrisa de oreja a oreja. “Estas caras lo dicen todo”, se lee en la publicación de la influencer Mechi Albano, una amiga muy cercana de Tini.

Como si fuera poco, el propio Alejandro utilizó su cuenta de Twitter para retratar un tierno instante junto a su hija en la previa del show. “¡Paseando en el Tini Móvil!”, escribió el padre orgulloso y agregó algunas risas. En la foto, se lo puede ver muy feliz con la artista en pleno recorrido por el inmenso predio del Hipódromo de Palermo.

"¡Paseando en el Tini Movil!": la publicación de Alejandro Stoessel en la revia del show de su hija (Foto: Twitter @alestoeessel)

El productor de TV fue internado el 2 de marzo debido a un dolor abdominal agudo, por el que lo tuvieron que operar de urgencia. Una semana más tarde, los médicos decidieron volver a intervenirlo por complicaciones en su cuadro, motivo por el que Tini decidió posponer sus shows en la Ciudad de Buenos Aires.

Los conciertos se iban a llevar a cabo en el mes de marzo, pero la cantante decidió reprogramarlos a la espera de la recuperación de su papá. “Él más que nadie quiere que los haga, por eso tomamos la decisión de posponerlos para fines de mayo, del 20 al 28, con la fe de que se recupere y vuelva a estar en primera fila como siempre”, remarcó en un comunicado emitido el 10 de marzo pasado.

Finalmente, fue dado de alta el 28 de marzo. “El Sanatorio de la Trinidad de Palermo comunica que en el día de la fecha el Sr. Alejandro Stoessel fue externado debiendo continuar con rehabilitación y seguimiento médico ambulatorio”, indicó el parte médico firmado por la Directora Médica, Dra. Silvana Serra, al que pudo acceder LA NACION.

Tini Stoessel y un guiño a Sebastián Yatra en pleno show

Los fans de Tini Stoessel registraron un momento del show que llamó la atención de todos los presentes. La artista decidió recordar a su ex, el cantante colombiano Sebastián Yatra, e incluyó en el repertorio uno de los hits que protagonizaron cuando eran pareja: “Quiero volver”, una de las canciones favoritas del público.

Tini y un guiño a Sebastián Yatra

Para sorpresa de sus seguidores, la artista no solo cantó el tema que grabó en 2018, sino que además dejó la voz de Yatra de fondo. “Aunque pase el tiempo, yo te espero/sabes que este amor no es pasajero/si no estás conmigo, yo me muero/porque te juro que te quiero, uh/ baby no te vayas, Tini no te vayas”, se escuchó en pleno concierto. Mientras tanto, Tini aprovechó para apuntar el micrófono hacia los espectadores.