El jueves al mediodía, Sofía Gala fue protagonista de un confuso episodio en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, cuando se disponía a viajar a Mar del Plata. La actriz debió abandonar su lugar en el avión por pedido del personal de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y fue demorada hasta que se aclarara una situación que no era del todo clara. La noticia fue difundida rápidamente y su madre, Moria Casán, fue informada durante la grabación del Bailando 2023 (América). Ahora, revelaron cuál fue su reacción.

En el marco de la realización del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Sofía Gala se dirigía hacia la ciudad costera para participar de la presentación del film que protagoniza, Reina Animal, cuando personal de PSA le habría informado que debía descender del avión, que estaba a punto de despegar. El camino que la actriz realizó escoltada por personal policial se viralizó en redes sociales. Presuntamente fue acusada de no pagar por ciertos productos que se llevó del Free Shop, incluidos unos esmaltes de uñas, según informó TN.

Sofía Gala fue demorada cuando viajaba hacia Mar del Plata Captura de video

Más tarde se dio a conocer que Sofía pudo retomar el vuelo -que fue demorado por esta cuestión- , sin problemas. Por lo tanto, se presume que la acusación no estaba en lo correcto. Sin embargo, se trató de un tenso momento. Por su parte, Ángel de Brito fue testigo del instante en el que Moria Casán fue informada sobre el hecho que protagonizó su hija, ya que ambos estaban grabando la emisión del Bailando 2023 del jueves, que se realiza por la mañana pero sale al aire en la noche.

“Sospechaban que se había ido del Free Shop sin pagar algún producto y ahí la tuvieron demorada. Todo eso pasó mientras estábamos grabando el programa de este jueves y Moria se levantó del estrado, no sé si se ve en cámara, creo que no, y se fue a hablar por teléfono”, explicó el conductor en LAM (América), sobre el momento específico.

Y detalló: “Moria salió un toque porque se ve que le avisaron. No estaba en las noticias todavía esto, así que supongo que Sofía o alguien le estaba avisando esto. Le pregunté y hablamos dos minutos y me dijo: ‘Ya se solucionó’”. En la misma línea, señaló que no conoció su versión de los hechos ya que perdió la comunicación con La One tras el suceso.

Conocida la información, la propia Moria realizó una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, en las que festejó la presentación de su hija en Mar del Plata. “Placer hija mía. Ya en Mar del Plata para disfrutar de nuestra amada ciudad, hoy que se estrenó Reina Animal. Sobrevivís al matadero. Te amo”, escribió la jurado del Bailando, en referencia a la situación que vivió Sofía.

La publicación de Moria sobre Sofía Gala (Foto Instagram @moria_laone)

Por el momento, no se conocen los detalles de lo sucedido, ya que tanto madre como hija decidieron guardar silencio, aunque la actriz refirió con escuetas palabras a lo sucedido. “Es tan ridículo que no se puede hablar. No sé qué pasó. La verdad es que no puedo hablar de eso porque no entendí bien qué pasó. Está en mano de mis abogados. Fue bastante divertido. Me bajaron del avión y después me volvieron a subir, porque se ve que no pasó nada”, expresó entre risas en diálogo con TN.