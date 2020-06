Tras varios días de silencio, Jorge Rial habló del conflicto con Marcela Tauro y disparó contra algunos colegas

27 de junio de 2020 • 12:16

Jorge Rial se refirió a uno de los temas que más curiosidad genera en los televidentes de Intrusos : el regreso de Marcela Tauro al programa. Preguntado por el conflicto con su panelista estrella, el periodista fue categórico y aprovechó para criticar algunas actitudes de Ángel de Brito y Pía Shaw.

Luego del conflicto en vivo por el que Tauro terminó definiendo su salida del popular programa de espectáculos que conduce Rial, la panelista definió su incorporación a Fantino a la tarde , por la misma pantalla. En las últimas horas, el papá de Morena Rial compartió una nota en la que se habla de las ofertas que recibió Tauro por parte del canal, y añadió un picante comentario.

"Cuando hablás por boca de gerente", escribió Rial en Twitter, junto a la captura de una nota que incluye textuales de Shaw y De Brito. En el texto, los periodistas de espectáculos contaban que Tauro y Rial ya no quieren verse, y cuestionaban la determinante pelea que tuvieron "dos personas que trabajaron juntas 17 años".

En esa publicación de Rial, un usuario le indagó al conductor: "¿Vuelve la Tauro?". La respuesta fue breve, pero contundente: "No", manifestó el conductor de Intrusos .

Según había manifestado de Brito, a Rial le cayó muy mal que se conozcan las intenciones del canal respecto al regreso de Tauro a su programa. "Estuvo la oferta para que vuelva, pero lo que le ofrecían era entrar en rotación y no fija, como antes. Iba a ir dos veces por semana y no se iba a sentar más al lado de Rial. Jorge la quería tener lejos de todas las formas posibles", le dijo el conductor de Los ángeles de la mañana a Shaw, en El espectador , el programa de AM 950 en el que trabajan juntos.