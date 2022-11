Coldplay: antes de dejar Buenos Aires, Chris Martin organizó una fiesta privada llena de famosos en un lugar único

escuchar

Durante las últimas dos semanas, Buenos Aires se convirtió en un hogar para Coldplay. Fueron los huéspedes de honor de la Ciudad y durante 10 noches hicieron cantar, saltar y emocionar a los fanáticos que pudieron comprar su entrada para verlos en el Estadio Monumental. Pero, el viaje llegó a su fin y ya emprendieron vuelta. Sin embargo, tras su última presentación y para cerrar con broche de oro su estadía, se despidieron con una fiesta privada en un lugar único y degustaron exclusivos platos y tragos.

No hay dudas de que la llegada de Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion revolucionó a la Argentina. Durante días, las redes sociales estuvieron repletas de videos de los shows y se volvió difícil no estar al tanto de lo que hacían los famosos invitados.

Tras romper el récord, con 10 presentaciones con entradas agotadas en el estadio de River Plate, y antes de tomarse el avión que los llevará de regreso a casa, el grupo cerró su paso por Buenos Aires con un exclusivo festejo privado donde además asistieron varias celebridades, entre ellas Juana Viale, María Becerra, Sebastián Ortega, entre otros.

La banca británica prometió y cumplió, y después de su décimo show en el Estadio Monumental, se despidió del país con un gran evento en un exclusivo bar porteño que cuenta con una ambientación única. Se trata de Invernadero, ubicado en Agüero 2502, al pie de la Biblioteca Nacional.

Coldplay se despidió de Buenos Aires con un festejo privado en un reconocido bar porteño (Foto: Gentileza Invernadero)

Pero, Chris Martin no asistió solo a su fiesta de despedida, sino que lo hizo de la mano de su pareja Dakota Johnson, quien llegó al país para acompañarlo durante el último tramo de su estadía. Su visita también causó sensación y los fans enloquecieron al saber que recorrió el barrio de San Telmo y compró vino orgánico. Incluso, varios la captaron durante los shows de la banda, donde cantó y bailó como una fanática más.

A este exclusivo evento también asistieron varias figuras reconocidas, además de Juana Viale, que los entrevistó esta última semana, fue Florencia Torrente, Sebastián Ortega y Carla Moure y J Rei, que acompañó a Becerra. Otro de los famosos que asistió fue Zeta Bosio, que llegó con su pareja Estefanía Iracet. El integrante de Soda Stereo se subió dos noches seguidas al escenario del Estadio River Plate con Charly Alberti para interpretar dos de sus hits, “De música ligera” y “Persiana americana”, junto a la banda británica, y protagonizaron uno de los momentos más emblemáticos de la gira.

La banda británica y sus invitados degustaron deliciosas preparaciones y tragos (Foto: Gentileza Invernadero)

En cuanto al menú que degustaron en la despedida de los intérpretes de “Sky full of stars”, los invitados disfrutaron del tartar de trucha realizado con palta, aceite de trufa y crocante de papel de arroz y también de los buñuelos de verdura elaborados con calabaza, espinaca, limón y quinoa con alioli de leche de almendras. Asimismo, probaron la clásica burrata, acompañada por uvas grilladas, togarashi y reducción de aceto.

Invernadero se ubica al pie de la Biblioteca Nacional y cuenta con cómodos espacios tanto en el interior como en el exterior (Foto: Gentileza Invernadero)

Por otra parte, también se deleitaron con algunas de las opciones de la carta de tragos, elaborada por bartender Lucas López Dávalos: “Felicidad Clandestina”, un Gin Tonic que combina frutas tropicales como mango y maracuyá, y también “Amantes”, un cocktail que mezcla la suavidad de las flores con la fuerza y la acidez del cranberry. Ambos preparaciones son elaborados con el clásico Gin Invernadero, que se fabrica exclusivamente para el bar para acompañarse con su propia tónica artesanal.

De esta manera, el grupo británico celebró su exitoso paso por la Argentina y el público espera que no sea una despedida definitiva, sino un “hasta la próxima”.

