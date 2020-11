Ricardo Canaletti hizo un fuerte descargo tras las críticas de Pablo Duggan

En los últimos días, el caso del asesinato de María Marta García Belsunce volvió a ser noticia luego de que se estrenara Carmel, el documental de Netflix. Esta vez, Ricardo Canaletti y Pablo Duggan, ambos periodistas de policiales, protagonizaron un fuerte intercambio de acusaciones por la forma en la que se cubrió la causa.

Todo comenzó el miércoles, cuando Duggan fue entrevistado en el programa Intrusos (América) y apuntó contra su colega Canaletti, a quien consideró que se hizo un "picnic" con el asesinato. "¿Es mucho pedirle que lea el expediente? Estoy segurísimo de que no lo leyó. Hasta el día de hoy sigue diciendo las mismas estupideces que él sabe perfectamente que son falsas", disparó.

Pablo Duggan apuntó contra Canaletti por al caso Belsunce Crédito: Captura

La respuesta a las acusaciones no tardó en llegar. Canaletti aprovechó su programa Cámara del Crimen (TN) para hacer un duro descargo. "Se cuelgan de mi entrepierna", dijo en referencia a los dichos de Duggan, pero sin nombrarlo.

Ricardo Canaletti se defendió tras las acusaciones de Pablo Duggan Crédito: Captura

"Me han imitado, han copiado mis puntos de vista sobre casos policiales. Está todo bien, hermano, todos laburamos de lo mismo. Pero me han insultado, con lo cual eso me demuestra que no son colegas", afirmó. Luego, ahondó sobre la acusación de Duggan: "El insulto a mí no me interesa en absoluto, no me ofende. ¿Saben por qué? Me ofendería si yo le diera importancia a quien me insulta. Pero yo no le doy importancia a quien me insulta. Yo sé que lo hace para tener un minuto de cámara en el chiquero donde trabaja".

Además, sentenció: "Ya lo decía Voltaire, la vida es demasiado corta para andar ocupándose de miserables bribones". Para finalizar, Canaletti dijo que no iba hacer más mención sobre el tema. "No voy a hablar más del caso María Marta García Belsunce. ¡Adiós, María Marta!". En tono irónico, agregó: "Torpe mujer, que moriste golpeada en la bañera de tu casa. Si te revolvés en la tumba no vengas acá a buscarme. Vos sabés bien dónde viven tus familiares".