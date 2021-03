Ricky Maravilla se vacunó contra el Covid-19: “Hice la fila como corresponde”

Una buena noticia para una artista popular. En una de las últimas ediciones de Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen entrevistó a Ricky Maravilla (75). Con una relajada y fluida charla, el cantante argentino reveló que recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V y tal confesión sorprendió a muchos.

“Ya hace una semana me colocaron la primera dosis de la vacuna Sputnik V y del 25 al 28 de marzo tengo que ir para que me apliquen la segunda dosis”, comentó. De inmediato Etchegoyen indagó sobre la experiencia y le consultó sobre el proceso.

“Ni lerdo ni perezoso inmediatamente me trasladé al hospital y me atendieron perfectamente. Hice la cola como corresponde, un ciudadano más y que respeta a la gente. Ya anotado, me pusieron la vacuna, me dejaron veinte minutos a ver qué reacción tenía y todo salió bien, gracias a Dios”, detalló.

Sin embargo, cuando el periodista quiso conocer su opinión sobre el polémico y escandaloso vacunatorio VIP, el compositor prefirió esquivar el tema y mostrar un desconocimiento sobre lo sucedido. “No quiero opinar porque no conozco bien las circunstancias. Hubo muchos comentarios en los medios de distintas índoles. Realmente no comprendí bien el tema. Hubo gente que se fue a Estados Unidos a vacunarse”, expresó.

