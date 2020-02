Ricky Martin: "Quiero que los líderes no se aprovechen de los menos afortunados"

Fabiana Scherer SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de febrero de 2020

El cantante de 48 años, padre de cuatro hijos, habla de la familia, de su compromiso social con Puerto Rico y del momento movilizador que vive

"Hola muñeca, ¿cómo estás tú?", es lo primero que dice Ricky Martin desde su Puerto Rico querido, la isla que lo vio crecer y a la que abraza muy fuerte. La misma que hoy lo mantiene activo social y musicalmente. La realidad política de su tierra natal, la agitación social vivida, los estragos sufridos por el huracán María y el terremoto reciente, que alcanzó una magnitud de 6.4, causaron en Ricky un impacto que lo traspasó todo. Alzó la voz en las redes, se mezcló con la gente en las calles, y las vivencias, esas subas y bajas, alegrías y llantos se hicieron canciones: "Cántalo" y "Tiburones". Los dos cortes, que ya se pueden escuchar, sirven de promoción para el disco que lanzará este año y que es parte de Movimiento Tour, la gira que lo traerá nuevamente al país.

"Es un momento muy especial en mi carrera -reconoce el artista, de 48 años, padre de cuatro hijos-. Cuando pensé el disco, al comienzo, tenía una temática, y luego de haber vivido lo que se vivió en las calles de Puerto Rico el año pasado, cambió un poco. Son ideas nuevas que hablan de lo que necesitamos, de lo que queremos. Queremos un mundo en calma, un mundo donde los líderes no se aprovechen de los menos afortunados y que de una vez por todas se acabe con el cinismo".

Claramente la agitación que se vivió en las calles te movilizó en muchos sentidos.

Creo que lo que se vivió fue muy movilizador, no solo para la isla sino para toda la región. En Puerto Rico logramos cosas maravillosas. Sacamos del poder a alguien maquiavélico, a un líder cínico que jugaba con nuestras emociones (se refiere al ahora exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, que lanzó junto a otros funcionarios un chat con mensajes insultantes y discriminatorios). Y todo eso lo hicimos juntos, lo hicimos como ciudadanos, como artistas, como pueblo. A veces podemos confiar y contar con los políticos; la mayoría de las veces, no. Me pasa que después de todo esto, de lo ocurrido, mucha gente me pregunta: ¿Ricky, entrarías en la política? No lo necesito, yo he logrado tantas cosas por fuera de la política... Ya sea a través de la fundación [ que lleva su nombre y aboga por el bienestar de la niñez] o al lado del pueblo. Juntos podemos cambiar la Constitución, el Código Civil. Es cuestión de unirnos y de hacer las cosas sin miedo, de hacernos oír.

"Este NO es el gobierno que nos prometieron en la campaña política que llevó a Rosselló a la gobernación. No estar a la altura de nuestras expectativas, esa es la más grande decepción. Gobernador, sus insultos y sus burlas nos muestran quién es usted realmente. Es vergonzoso e inaceptable, y no se resuelve con un perdón. Este NO es el Gobierno que necesitamos. Este NO es el Puerto Rico que nuestros abuelos y padres construyeron y mucho menos el que queremos dejarles a nuestros hijos", escribió Ricky, en julio de 2019, en las redes sociales. Desde allí exigió la renuncia del gobernador, el hombre que abandonó el poder tras las manifestaciones masivas en las que pudo verse al propio Ricky Martin flamear la bandera de su país, junto con el trapero Bad Bunny y René Pérez Joglar, exlíder de Calle 13 y mejor conocido como Residente.

¿Considerás clave el compromiso y la participación activa de los artistas para convocar y concretar cambios sociales?

No creo que los artistas tengamos la obligación de hacerlo, de manifestarnos. Lo haces si a ti te nace, no vas poner un sentimiento porque todo el mundo lo hace y porque crees que has quedado fuera del grupo de activistas. Insisto, solamente si a te nace del corazón, hazlo, y si es así, pues claro, aprovecha el poder de convocatoria que te da la música, tu arte y habla de cosas que son importantes. Pero todos tienen que tener el mismo impulso, aunque tengas diez seguidores en Facebook o en Instagram o tengas dos mil o millones. El activismo nace desde tu casa. Todos tenemos las mismas herramientas a nuestro alcance, vos, los artistas. Todos podemos plantear nuestra preocupación desde un teléfono, desde una computadora, así que hablemos de lo que nos pasa, de lo que nos inquieta, alcemos la voz, porque nos tienen que escuchar. Insisto: la música es mágica porque es capaz de llegar a tanta gente y de contar las cosas que me preocupan, nos preocupan, y no solo me refiero a las canciones de amor. Yo lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Desde la fundación trabajo en diversos temas, con base en la justicia social. Hacemos foco en la educación, la salud, la trata humana [ en colaboración con el Comité Internacional de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Estados, trabaja para denunciar la trata infantil, es embajador global de Unicef y colabora con Bill Gates y la Corporación Microsoft en el programa Navega Protegido, que ofrece herramientas para prevenir delitos cibernéticos como la pornografía]. Me siento comprometido. El poder de convocatoria que me ha dado la música me sirve para hablar de cosas que me han impactado siempre en mi vida. En la Fundación buscamos el bienestar de la gente y lo venimos haciendo desde hace dos décadas. Buscamos acabar con las injusticias por las que pasan nuestros niños, éste ha sido y es nuestro trabajo. Estamos atentos a los derechos humanos.

"En el mundo civilizado... Manifestantes abrazan a policías luego de la renuncia de Rosselló", posteó Ricky junto a una imagen que, claramente, sirvió de inspiración y marcó el espíritu del video de "Tiburones". "Es una historia con la que mucha gente se va a identificar. Lo que he querido hacer con Kacho López [ el director] es lograr un relato más universal. Tanto en el tema como en el video se representan todas las miradas, todas las caras, como cuando nos unimos como pueblo. Es una balada como ninguna otra. Es mágica, honesta. Hablamos del respeto a la diversidad de género y cultural. Es una balada con un claro mensaje de amor, unión y, sobre todo, de aceptación [ compuesta por Pablo Preciado y Oscar Hernández bajo la producción de Julio Reyes Copello]. Cada uno al escuchar la canción puede darle su interpretación, porque el amor lo abarca todo".

Con el director puertorriqueño Kacho López, el cantante buscó que el video tuviera una mirada social a las vicisitudes y realidades que se viven hoy en diferentes países, las grietas, el odio, la incomprensión, la intolerancia. En las imágenes, una joven con el simbólico pañuelo verde (en favor del aborto legal, seguro y gratuito) atado en su cuello se para ante un grupo de policías antidisturbios y trata de convencerlos de abandonar el enfrentamiento de uno contra otros. "Ya no sé por qué peleamos así/ Basta de hacernos daño, que se nos van los años", se escucha de fondo la voz de Ricky, en pos de un mensaje de respeto y en el que busca visibilizar distintas luchas, como la del derecho al aborto: "Yo siempre lo que he querido es el derecho de la mujer de hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Siempre lo voy a defender", aseguró el músico en una entrevista que publicó la agencia estadounidense The Associated Press.

"Vamos pa' lante hoy no nos paran no con tranquilizante de elefante/ El dinero aunque sea abundante, no vale/ Aquí todos somos importantes/ Con el mismo semblante, sudao y sin bañar/ Que cante mi gente/ Lo baila la calle/ Habla pueblo, cántalo", es parte de "Cántalo", tema que lanzo en noviembre 2019 con la colaboración de Residente y Bud Bunny.

Tanto en "Tiburones" como en "Cántalo", las dos canciones que serán parte de tu nuevo disco, sobrevuela el pensamiento de que la unión nos hace fuertes.

Lo único que queremos es estar bien, más allá de las diferencias. Lo importante es poder estar bien con uno, con tu piel, con tu espiritualidad. Podemos tener diferentes opiniones, pero lo que queremos es estar bien, ya sea con tus altas y tus bajas, con tus inseguridades, con tus miedos. Bienvenido sea si la música puede servir como una herramienta de sanación. Me gusta pensar en las canciones como herramientas de sanación. "Tiburones", es una balada que me lleva en cierta forma a los comienzos de mi carrera. Es una canción que también habla de la vulnerabilidad de un hombre, de un hombre que tiene el coraje de decir yo no quiero nada sin ti, no me dejes, vamos a trabajar. Para mí también es valiente poder decir: cambié de opinión, te necesito.

Vale decir que la intensa participación de Ricky ante la situación política y social que atraviesa la isla fue bien recibida por muchos y criticada por otros, que cuestionan su derecho a opinar por no vivir en la isla. Esta situación lo hizo reflexionar y preguntarse si uno no es capaz de apreciar e interesarse por lo que ocurre en la tierra que lo vio nacer, solo por vivir en otro lado. En ese sentido, Ricky cree que la distancia le permitió valorar mucho más su cultura, su gente, su idioma. "Volver a los comienzos es parte de la sanación social, el saber de dónde venimos. Recordar esos primeros pasos que has dado, esa primera música que has escuchado, las comidas, aquellos sabores. Cuando volvemos al comienzo, todo se facilita, y así nace el orgullo patrio, lo que hace que tu tierra este dentro tuyo por siempre".

Y ese sentir, lo llevó a compartir en Instagram la emoción que le generó ver el show de Jennifer Lopez en el escenario del Super Bowl. "¡Qué bonita bandera!", escribrió cuando JLO, la cantante y actriz de padres puertorriqueños, apareció junto a su hija Emme, de 11 años, cubierta con un abrigo que simulaba la bandera de Estados Unidos, para luego transformarlo y flamearlo ante millones de espectadores como la bandera de Puerto Rico.

El pasado 7 de febrero, el ganador de múltiples Grammy y Latin Grammy dio inicio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot su nueva gira mundial, Movimiento Tour, que lo traerá nuevamente al país (el martes 25 se presentará en el Orfeo Superdomo, de Córdoba, y el jueves 27, viernes 28 y sábado 29 en el Movistar Arena, de Buenos Aires). Show que promete ofrecer lo mejor de su repertorio, combinando sus grandes éxitos con algunos de los temas que formarán parte de su nuevo álbum. Dirigido por Jaime King, quien lideró su exitosa residencia en Las Vegas, All In (2017), y estuvo a cargo de las giras Livin' La Vida Loca Tour (1999) y Black and White Tour (2007), el show Movimiento contará con un montaje de alta tecnología, con lo que Ricky promete dejar satisfecho al público más exigente. "Van a pasar por muchas emociones -asegura el boricua-, altas, bajas, como si fuera un electrocardiograma. Habrá risas, gritos, van a bailar y también van entrar en un momento bien romántico recordando viejas canciones, viejos tiempos. Es un concierto bien versátil. Con King trabajo desde hace tiempo, es un director súper creativo al que admiro mucho, trabajó con Madonna, con Britney Spears. Me siento súper libre".

Con el posteo de una foto en Instagram, en la que se lo ve junto a su esposo, el artista sueco nacido en Siria Jwan Yosef (se casaron en 2017) y al cuarto hijo de la pareja, Ricky daba la bienvenida a Renn, el pasado 30 de octubre: "Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido". El anuncio de la nueva espera fue en el marco del discurso que ofreció el 28 de septiembre de 2019, al recibir el premio a la Visibilidad durante la Cena Nacional de la Campaña de Derechos Humanos en Estados Unidos: "Jwan, te amo. Mis gemelos bellos, Valentino y Matteo, los amo con todo mi corazón. Lucía, mi niña, es la luz de mi vida. Y, por cierto, ¡estamos embarazados! ¡Estamos esperando un bebé! Me encantan las familias grandes", exclamó con inmensa alegría el cantante, que optó, una vez más, por la fecundación en un vientre de alquiler. Fue en 2008 cuando dio el primer gran paso y decidió alejarse por un tiempo de los escenarios para dedicarse por completo a la paternidad. El comunicado, que se dio a conocer en agosto de ese año decía: "Ricky Martin se siente muy orgulloso y feliz de comenzar este nuevo capítulo de su vida como padre y permanecerá el resto del año fuera de los escenarios para dedicarse por completo al cuidado de sus niños".

Movimiento es una gira intensa, ¿cómo lo manejas ahora con cuatro hijos? Muchos artistas optan por llevar a toda la familia.

Mi amor, ya no cabemos en la camioneta [ risas], pero no importa porque yo no suelto a mis hijos por nada, me los llevo a todos lados. Los gemelos no nacieron en medio de una gira, se sumaron ya de más grande, nunca salí de gira con un bebe de cuatro, cinco meses. Vamos a ver cómo va todo, cómo resulta. Afortunadamente tenemos todo para poder hacerlo. Los tutores viajan con nosotros, somos un gran equipo. Eso sí, aquí nadie duerme [ risas].

La verdad es que se te ve muy bien, la paternidad te favoreció.

[ Risas] Qué bueno, pero la verdad es que hay mucho cansancio, pero está bien, porque al ver esas caritas, el cansancio no importa.

Fueron sus hijos Matteo y Valentino la principal motivación para que Ricky hiciera pública su homosexualidad. El 29 de marzo de 2010 publicó una carta en su página web: "Les juro que cada palabra que están leyendo aquí nace de amor, purificación, fortaleza, aceptación y desprendimiento. Que escribir estas líneas es el acercamiento a mi paz interior, parte vital de mi evolución. Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!", escribió y dejó en claro que no fue fácil. "Mucha gente me dijo que no era importante hacerlo, que no valía la pena, que todo lo que trabajé y todo lo que había logrado colapsaría. Que muchos en este mundo no estarían preparados para aceptar mi verdad, mi naturaleza -reveló en esa oportunidad-. Y como estos consejos venían de personas que amo con locura, decidí seguir adelante con mi 'casi verdad'. MUY MAL", agregó usando letras mayúsculas para enfatizar la idea en su texto, publicado en inglés y español. "Nuestras vidas empiezan a morir el día que callamos cosas que son verdaderamente importantes". Ese mismo año lanzó YO, su autobiografía, en la que compartió detalles sobre su infancia, sus experiencias con Menudo (la banda juvenil), los retos de la fama, su conexión con millones de fans en el mundo y las decisiones que cambiaron su vida, las mismas que compartió en la inolvidable entrevista con Oprah Winfrey, que en aquella oportunidad lo presentó sin media tintas: "Él vivía la vida loca, pero a la vez vivía una mentira", expresó, mientras de fondo corrían imágenes de Martin desde sus inicios hasta su ascenso a la fama mundial.

Su vida cambió y Ricky Martin se transformó un icono gay y padre de familia. "Mis hijos me preguntaron acerca de tener dos papás. Sabía que ese día llegaría y tenía que ser claro, así que les dije que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad", aseguró. Sosteniendo ese sentido de libertad, el músico confesó ante Peter Travers, en el clásico programa Good Morning America, el deseo de libertad para sus pequeños y para quienes todavía luchan por reconocer su verdadero ser: "Mis hijos son muy jóvenes, pero me gustaría que fueran gays. Para todos aquellos que estén ahí fuera luchando contra su identidad, quiero que sepan que todo va a ir bien. Solo tienen que quererse, hay que amarse a uno mismo. La forma que tengo de ver las cosas ahora, que hace que no me tenga que esconder de nada de ninguna manera te hace ser una persona más fuerte. Me encantaría volver a salir del armario otra vez porque me sentí genial".

Alza la bandera LGBTIQ+ al igual que tantas otras que reclaman por los derechos humanos. "Creo que ya es hora de que dejemos de preocuparnos de quién nos enamoramos, a quién decidimos amar. Es hora de respetarnos, de valorarnos, de aceptarnos. Si mi música ayuda a que alguien se sienta protegido, ya hemos ganado".

Hoy son muchas las voces, los colectivos, las banderas que cambiaron nuestra manera de relacionarnos entre nosotros y también con el arte. ¿Modificó tu manera expresarte?

Creo que siempre he sido bastante elocuente a la hora de pensar historias, con lo que digo en mi música. Siempre lo he hecho con mucho respeto. Nunca he usado palabras desagradables, palabras que podrían hacer sentir a alguien inferior, palabras que pudieran lastimar a alguien. Siempre he sido de cuidar y proteger al ser humano y lo seguiré haciendo, porque es parte de mi identidad, de mi personalidad. Afortunadamente te puedo decir que tengo muchos años haciendo música, muchos años donde la gente no se sintió agredida ni insultada por mis letras. Definitivamente, la música ha cambiado, es cierto, lo que hoy hago es muy diferente de lo que hice hace diez años. Afortunadamente he cambiado, porque si siguiera haciendo lo mismo, me tendrían que despedir [ risas], estaría estancado. Sí puedo decirte que soy fiel en el sentido de cuidar al otro, siempre he hablado del amor, del desamor, del romanticismo, esa es mi música. En el escenario busco que todo el mundo baile, que todo el mundo cante, que por ese instante se olviden de sus problemas y logren conectarse de otra manera.

Si de sueños se trata, Ricky consiguió su primera nominación a los premios Emmy por su rol en American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace. En la miniserie, que además de explorar en tono de thriller el asesinato del diseñador italiano, intenta echar luz lo que significaba ser homosexual en los 90, Martin puso el cuerpo a Antonio D'Amico, el socio y la pareja sentimental de Versace. "La serie me ha hecho revivir todo lo que hice para ocultar mi homosexualidad".

Tras la excelente repercusión de tu trabajo, podemos imaginarte pronto en otra producción.

La actuación me encanta. Lo que hice en Broadway con Elena Roger en Evita (interpretó al Che, la voz del pueblo), lo que pasó con Versace... Me fascina. Lo que puedo decirte es que dentro de muy poco vamos a anunciar algo importante, es una gran oportunidad que apareció y que me dará la chance de estar rodeado de grandes actores. Va a ser algo muy bonito. Este año vengo muy ocupado, con la gira, con el lanzamiento del disco y cositas en la actuación y eso que recién estamos en enero (momento en el que se hizo la entrevista). Tengo muchas ganas de volver al teatro, de hacer cine latinoamericano. Ya les voy a avisar cuando se tomen las decisiones para pasar al próximo nivel.

Estuviste muy atento a los incendios ocurridos en Australia, país con el que mantenés una relación de inmenso cariño.

Es muy complicado lo que está pasando en el mundo. Obviamente, me afectó mucho lo ocurrido en Australia que fue mi hogar durante muchos años (fue parte de The Voice Australia). Cuando vi esa imagen, la del emblemático edificio de la Ópera de Sidney tomado desde el mar, apenas visible por el humo de los incendios, no podía creerlo. A la vez que ocurría ese desastre, mi Puerto Rico no dejaba de temblar. Desde el 28 de diciembre pasado que la isla viene sacudida por terremotos, tratando de levantarse luego de los estragos del huracán María [ azotó la isla en 2017. Ya se restauraron más de 150 casas a partir del trabajo de su fundación].

Los recientes terremotos y temblores en el país caribeño pusieron en evidencia la falta del accionar político, por lo que Martin volvió a alzar la voz y se sumó a lasprotestas contra la actual gobernadora Wanda Vázquez Garced (que reemplazó a Rosselló) a través de un video que subió el 23 de enero de este año: "Hace 17 días que la tragedia volvió a tocar a Puerto Rico, donde hay niños, niñas, hombres y mujeres literalmente durmiendo en la calle, en el piso y sin un techo, sin estabilidad; porque nada avanza, nada se concreta -advirtió-. Sería un acto de justicia. No existen mecanismos jurídicos inmediatos para que usted se largue y todo su equipo y paguen por todo lo que nos están haciendo sufrir. Pero tengo buenas noticias: en el mes de noviembre vienen las elecciones y estoy seguro de que el pueblo se revelará más que nunca".

¿Te preocupa la falta de conciencia ambiental?

Están pasando muchas cosas a la vez, entonces tenemos que pensar y hacer todo lo que sea necesario, unir fuerzas para acabar con estos problemas que tanto nos afectan. Estamos hablando del calentamiento global, ese del que mucha gente no cree. Pero estamos viviendo sus consecuencias, los cambios climáticos están generando este tipo de caos, tenemos que tener más conciencia, tenemos que dejar de usar tanto plástico. Tenemos que meternos en nuestras computadoras y buscar información, buscar qué podemos hacer nosotros, todos, como ciudadanos para evitar tanto caos en esta realidad.

A comienzos de este año declaraste estar muy agradecidos con tus padres (Enrique Martín Negroni y Nereida Morales) por apoyar tu sueño. Hoy, a pesar de haber pasado muy poco tiempo en familia, reconociste que están más unidos que nunca y que no estás cargando cosas del pasado, ni mucho menos; al contrario, sentís que estás resuelto.

Lo siento así, es real. Hoy estoy más unido que nunca a mi familia. No estamos cargando cosas del pasado. Tenemos mucha comunicación, me acompañan y me inspiran.

¿Qué más te inspira?

Mi familia, claro, y la nueva generación de músicos, esos que vienen con nuevas ideas; esos músicos jóvenes humildes, que no se la creen, que no hacen que se las saben todas. Creo que esos jóvenes son brillantes en su arte, que están abiertos al consejo, ellos me inspiran muchísimo. Es sumamente contagioso entrar en el estudio con gente como Bad Bunny y Residente. Me inspira la gente, mis hijos, lo que está pasando en Puerto Rico, me inspira la mirada sincera del público, esa mirada que te conecta y que te dice así seguimos.