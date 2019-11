Ricky Martin, Residente y Bad Bunny lanzaron el tema "Cántalo"

Ricky Martin, Residente y Bad Bunny: "Cántalo", la canción que los reúne

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de noviembre de 2019 • 09:15

Ricky Martin, Residente y Bad Bunny difundieron hoy " Cántalo", la canción que los reúne por primera vez. En los últimos días, los artistas venían dando pistas de que trabajaban juntos gracias a una serie de fotos que compartieron en sus redes sociales. El flamante tema, que pertenece al nuevo trabajo de Ricky, será presentado por los tres artistas este jueves en la entrega de los Latin Grammy.

"Les agradezco a todas las radios de Puerto Rico porque mi nuevo sencillo con Bud Bunny y Residente va a estar sonando mañana [por hoy], les agradezco mucho y mucha fiesta", expresaba ayer Ricky desde un video en Instagram. El boricua se encuentra preparando su nuevo disco y su gira mientras disfruta también de su vida familiar junto a su marido, Jwan Yosef, y sus cuatro hijos: los mellizos Matteo y Valentino de 11 años; su bebé recién nacido, Renn; y Lucía, de 10 meses.

"Es el arte del multi-tasking. No me puedo quejar. Tengo a mi alrededor gente que amo que me ayuda como quien dice a correr la casa. Obviamente tengo a mi esposo que es maravilloso, tengo unas abuelas súper, súper metidas con todo el amor del mundo, así que imaginate la lluvia de amor que tienen mis hijos. Como dicen por ahí, It takes a village [se necesita un pueblo]", dijo el artista en una entrevista con la agencia de noticias The Associated Press.

"Cántalo" surgió de una invitación de la emblemática disquera Fania de Puerto Rico a usar sonidos de sus archivos grabados en la década de 1970. De ello, y con la colaboración de Residente y Bad Bunny, surgió una canción de tres minutos y medio que fusiona la salsa de la Fania con jazz y algo de bossa nova, además de ritmos urbanos y tropicales.

"Es una celebración. Es un mensaje de libertad en el sentido de que lo único que queremos es que cante mi gente. Que cante y que se liberen y que sean felices y que empecemos a dar el amor necesario que tanto hace falta el día de hoy", explicó Martin.

El nuevo álbum de Ricky, aún sin título, sale en febrero, y el mismo mes arrancará la gira Movimiento -llamada así por una de las canciones de su nuevo trabajo- en Puerto Rico. Y el 28 y 29 de febrero se presentará en la Argentina, en el Movistar Arena de Buenos Aires. .

La entrega de los Latin Grammy, en la que Ricky también será uno de los maestros de ceremonia, se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.