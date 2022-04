Robertito Funes Ugarte volvió a cargar contra C5N: “Lo que queda es un descarte”

En una entrevista, Robertito Funes Ugarte apuntó duramente contra los gerentes de C5N y recordó su salida. Según su testimonio, el canal perdió a sus figuras y eso se evidenció en los números de audiencia que consigue actualmente. A pesar del enojo con las decisiones que tomó la dirección de la señal, aseguró que se fue con mucha tristeza.

Robertito se convirtió en uno de los cronistas más populares en la Argentina por su labor en la calle y en los estudios de TV. Sus años en la pantalla le dieron un lugar que hace que sea reconocible para gran parte de la audiencia. Sin embargo, a fines de 2020 tomó una decisión que sorprendió: abandonar C5N luego de una década y media. Asentado como conductor en A24, se refirió al cambio y lo que dejó atrás.

“Me saqué una mochila. Me fui triste porque no cuidaron el trabajo que hice durante 15 años. Los pocos que quedábamos no encontramos nuestro lugar porque el canal se pobló de caras desconocidas”, comenzó duramente en diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez).

Robertito Funes Ugarte criticó al canal en el que trabajó durante 13 años (Captura de TV)

En esa misma línea, aseguró que las figuras históricas del canal ya no están y se refirió a la actualidad: “Lo que queda es un descarte. Hace cuatro o cinco años se convirtió en un lugar de gente que no sabías quién era. Varios imitadores que creen que pueden hacer lo mismo que uno”.

En ese contexto, Robertito se refirió a su salida y lo que le costó abandonar el que fue su lugar de trabajo durante tantos años. “Súper triste, se me caían las lágrimas”, afirmó. A pesar del cariño que tenía por C5N, el periodista también dejo en claro que tomó la decisión de irse apenas cambiaron las autoridades de la señal.

Robertito Funes Ugarte apuntó contra C5N

“Fue un canal élite que estuvo primero o segundo y que ahora está tercero y va para cuarto. Entonces, ahí te das cuenta que necesitan figuras. Los movileros y movileras, que antes no los conocía ni el loro, ahora son conductores. Los de redes están conduciendo. Quedaron los periodistas que hacen editorial, queda el descarte y los que somos periodistas y conductores nos tuvimos que ir”, criticó muy filoso.

Funes Ugarte amplió sobre los motivos de su molestia y explicó que los movileros y productores “se ahorraron el camino” de construir una carrera que los lleve a estar frente a la conducción. “Esta gente que está ahora no cuidó la pantalla y no valoró a las figuras. La noticia te la puede contar cualquiera porque somos todos periodistas, pero si te la cuenta una figura es diferente”, cerró sobre el tema.

Robertito Funes Ugarte, cuando aún formaba parte de C5N Instagram

Por qué se fue de C5N

En una entrevista de febrero con el programa Pasa Montagna (Radio Rivadavia AM 630), Robertito manifestó sobre su trabajo en el canal: “No tenía ganas de estar ahí. Sentí que ya cumplí mi ciclo, ya estaba, Yo sentía que ya no pertenecía al lugar. Ya me sentía sapo de otro pozo y no me valoraban el trabajo”.

Además, ya en A24 habló de los colegas con los que compartió durante los 13 años en la señal de televisión y expresó: “Me dio pena dejar a los pocos compañeros que quedaron de la otra era”. Por último, consideró que ahora se encontraba en “un muy buen momento” de su vida y que su nueva labor surgió “como una oportunidad y él la tomó”.