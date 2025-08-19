Pampita rompió el silencio y habló por primera vez de su reconciliación con Martín Pepa: “Nos extrañamos mucho”

Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Martín Pepa se reconciliaron después de un mes de haber anunciado su separación. Durante el fin de semana, la modelo fue vista de la mano con el deportista en el Hamptons Polo Club de Nueva York y este martes arribaron juntos a Buenos Aires, donde habló por primera vez del motivo por el que decidieron apostar a la relación.

Pampita y Martín Pepa llegando a Ezeiza

“No veníamos hablando. Pero hablamos, nos extrañábamos, quisimos hablar en persona, había mucho que conversar… y nos vamos a dar otra oportunidad”, reveló la conductora frente a varios medios. Y desmintió las versiones que aseguraban que se separaron en malos términos: “Se dicen muchas cosas que son mentira y lastiman mucho a familiares, cercanos y amigos. Se ensucia todo, pero nosotros sabíamos la verdad”.

Sobre sus recientes dichos en los que deseó estar soltera por un tiempo, agregó: “La vida cambia de un segundo para el otro”. “Se podría decir que el amor me volvió a sorprender”, añadió.

Pampita habló sobre su relación con Martín Pepa (Foto: Captura TV)

Luego, ‘Walle’ Leiva, cronista de Puro Show (eltrece), le comentó que sus fotos en Ibiza “habían surtido efecto”, a lo que ella respondió: “Esos son viajes comerciales míos por ser embajadora de un hotel, son cosas distintas”.

En ese sentido, el periodista le dijo que “su primo” (por Pampito) le quería hablar. “Qué lindas las fotos que vimos ayer, que Angie Balbini, tu amiga, no sabía nada”, le dijo el conductor. “Ninguna amiga sabía nada, ni yo sabía que iba a pasar eso el fin de semana tampoco... Fueron cosas que pasan de repente”, agregó.

Ante la duda del periodista sobre cómo se había dado la reconciliación, Carolina aseguró: “Hablamos después de un mes y medio, nos dimos cuenta de que nos extrañábamos mucho, que era muy fuerte lo mal que la estábamos pasando y que valía la pena intentar de vuelta”.

Tras un mes separados, Pampita Ardohain y Martín Pepa se reconciliaron (Fuente: Instagram/@phalacroze)

“Vos sos muy romántica, ¿a vos te conquistó de alguna manera?“, indagó Pampito, a lo que se sinceró: “No, a mí me conquista la verdad, lo que se siente adentro, eso es lo que me conquista, que haya algo profundo y verdadero”.

Además, Ardohain se refirió a los rumores que existieron tras la separación, en los que se mencionó que el entorno del polista no estaba muy contento con su presencia. “Es raro y más para alguien que no es del medio cuando dicen cosas de su persona, que no son verdad o dicen que su entorno está hablando mal de mí, que tampoco es verdad, te impresiona bastante obvio, porque no estás acostumbrado”, respondió.

Por su parte, Matías Vázquez quiso saber cómo iba a ser de ahora en más la dinámica del noviazgo, debido a la distancia por sus respectivos compromisos laborales en distintos países. “Trataremos de vernos más porque nos veíamos cada tres semanas y obviamente es poco. Viajaremos los dos, obviamente que le buscaremos la manera”, indicó.

Cabe recordar que el encargado de anunciar la separación del deportista y la conductora a mediados de julio fue Ángel de Brito, quien a través de sus redes escribió: “Pampita separada desde el 9/7″.

La publicación de Ángel de Brito en sus redes para confirmar la separación de Pampita y su novio

Pese a que en aquel entonces ninguno de los dos se expresó al respecto, trascendió que el motivo principal era la distancia. “Están separados. Recordemos que fue igual de sorpresivo de cómo empezó la relación cuando hacía un mes se había separado de (Roberto) Moritán. Él trabaja en Nueva York y la distancia es muy complicada. La decisión de separarse la tomó él, ella no quería”, dijo por su parte el periodista Gustavo Méndez.