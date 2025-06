Roberto García Moritán rompió el silencio y confirmó su relación con Priscila Crivocapich

A casi un año de la separación con Carolina ‘Pampita’ Ardohain, Roberto García Moritán fue abordado por el móvil de Sálvese Quien Pueda (América TV) en plena calle y confirmó su romance con la periodista deportiva Priscila Crivocapich. Aunque, ante la consulta de si estaba enamorado, el empresario mantuvo silencio, lo pensó y respondió: “Qué pregunta tan profunda”.

García Moritán junto a su hija Anita, fruto de su matrimonio con Pampita (Foto: Instagram @robergmoritan)

Sobre la relación con la modelo, fue muy claro con sus declaraciones: “Nos estamos conociendo. Esto es un proceso, me parece que, siendo adultos, hay muchas responsabilidades, sobre todo con muchas historias (...) Me parece que está bien tomarse las cosas con calma”. Incluso, otro cronista le dijo: “Te tomaste un tiempo para poder volver a estar en pareja, teniendo en cuenta que quizás Caro lo hizo más rápido”. “Ya casi pasó un año y me parece que ya estaba listo de conocer a alguien y darme la posibilidad de volver a salir, comer, charlar…”, respondió el empresario gastronómico.

Priscila Crivocapich es una periodista deportiva que trabaja actualmente en Telefe y en la revista Para Ti (Foto: Instagram @priscilacrivo)

Por otro lado, García Moritán reveló que no está en sus planes volver a ser padre: “No, yo creo que ese tiempo ya está cumplido”. Se trata de un dato no menor, ya que ella no tiene hijos, pero tampoco se conoce si ser madre está entre sus planes.

Lo cierto es que, hasta el momento, no trascendieron fotos de los enamorados en los medios y ellos no compartieron ninguna en las redes sociales, por lo que esta declaración es la primera confirmación del vínculo sentimental.

Por su parte, Yanina Latorre aseguró en su programa que están de novios hace un mes y medio y ya se muestran juntos en eventos, salen a comer a casas de amigos y, según detalló, los vecinos la ven en el edificio de él muy seguido. En relación con las parejas anteriores de ella, agregó: “Tuvo su primer marido, que era un empresario, se llama Leandro y era uno de los directivos de Multitalent. Después se separó de él hace muchos años. Estuvo de novia con el Rifle Varela y con el político, Martín Menem”.

Yanina Latorre reveló los malos comentarios del ambiente artísitco sobre Prsicila Crivocapich

Además, la conductora de SQP aseguró que “los compañeros de Telefe la odian”. “Dicen que maltrata a los productores, va con aires de Susana Giménez, que no le gusta trabajar con mujeres. Ahora va a trabajar en Telefe para el mundial de clubes”, continuó. La mujer era conocida de Pampita y llegó a pedirle consejos amorosos para encontrar a una pareja ideal para ella. “Para mí ella lo fue a buscar creyendo en ese amor ideal, pero lo que no se acuerda es que el tipo está flojo de papeles, la cagó a Pampita. Problemas. Deudas”, argumentó Latorre.

Por su parte, Majo Martino, panelista del programa, también dio detalles sobre el perfil de Priscila: “Me dicen que no tiene códigos (...) Me dicen que es muy trepadora”.