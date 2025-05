Yanina Latorre reveló por qué no volverá nunca más al programa de Mirtha Legrand

El jueves por la noche, Yanina Latorre sorprendió a todos los televidentes de su programa al confesar que se encuentra muy enojada con Mirtha Legrand, lo que la llevó a tomar la decisión de no participar nuevamente del ciclo, aún a sabiendas de que esto podría “enojarle” a su hija, Marcela Tinayre, de quien es íntima amiga.

El disparador de esta controversia fue una entrevista a Moria Casán que analizaron al aire de Sálvese quien pueda, el ciclo que conduce Latorre por la pantalla de América TV. En la misma, ‘La One’ afirmó: “No hay que ir más al programa de Mirtha”. Ante esto, Yanina asintió y agregó: “Yo tampoco voy más. Coincido con Moria. No voy a volver aunque me odie Marcela (Tinayre)”. Esto hizo que todos sus panelistas quisieran saber los motivos detrás de esta inesperada decisión.

“Porque cuando reviví todo lo de Beto Casella fue muy feo. Me equivoqué en ir. Abracé a esa chica joven que estaba en su programa llorando, abracé a la Yanina de hace 10 años”, recordó sobre su última aparición en el programa de Mirtha Legrand, que se dio en abril de 2024 y en el que fue consultada sobre la dura discusión que mantuvo al aire con el conductor de Bendita (El Nueve) en esa misma mesa en 2014.

La última aparición de Yanina Latorre en el programa de Mirtha Legrand fue en abril de 2024 (Foto: Instagram @mirthalegrand)

El intercambio hostil entre Beto y Yanina se dio en el contexto de la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt. Allí, la panelista sintió que no pudo defenderse correctamente y, al ser una novata en los medios, se quebró en vivo. “Lo de Mirtha fue un espanto. Nunca mandaron un corte. Hoy si lo hiciera estaría cancelado. Fue un espanto y verlo ahora es peor”, recordó tiempo atrás en LAM (América TV).

Yanina Latorre dio su letal opinión sobre la conducción de Juana Viale

Además, Yanina Latorre aprovechó la oportunidad para dar su letal opinión sobre la conducción de Juana Viale. “Al de Juana si iría, aunque a veces me ningunea. Ella dice: ‘Yanina qué... Yanina cuánto...’. Como que no me conoce. Pero bueno, mejoró un montón, no se la puede comparar con su abuela. Ella está porque Mirtha no puede hacer los dos programas, no sé si es una conductora innata. Siento que hace un buen programa solo cuando está cómoda con los invitados o le interesa el tema. No sé si te rema todo”, analizó la mediática.