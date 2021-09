Roberto Pettinato fue operado por un problema en el hígado pero luego le sacaron el apéndice

Roberto Pettinato se sometió el miércoles de la semana pasada a una cirugía programada en la que, en el Sanatorio Finocchietto, iban a sacarle unos pólipos que le habían detectado en el hígado. No obstante, durante la intervención, los cirujanos notaron algunas anomalías en el apéndice y decidieron también extirpar ese órgano.

Tras la operación, el conductor de 65 años continúa en observación a la espera de varios estudios para determinar si puede recibir el alta. Es por eso que desde la semana pasada no está al frente de su programa radial en Pop Radio, Genio o idiota, el cual comparte con su hija Tamara y su hijo menor, Homero.

Debido a la ausencia del conductor, la semana pasada se sumó al programa, que se emite por la tarde, Felipe Pettinato, quien hace unos meses reapareció en los medios luego de haber estado internado por un brote piscótico y por su adicción a estupefacientes.

“Estoy muy bien de salud. La lucha es diaria. Tengo personalidad adictiva, pero no tomo ni una gota de alcohol ni pastillas para dormir ni nada. Pasé por muchas crisis porque me separé en pandemia”, reveló en agosto pasado, en el programa Intrusos, por América, sobre su relación con su enfermedad y su ex pareja, Sofía Colasante, con quien tiene una hija.

Felipe, de 28 años, había sufrido un brote psicótico en marzo y estuvo internado en un neuropsiquiátrico. Por ese entonces, se llevaba muy mal con su padre y estaba al cuidado de su madre Cecilia Dutelli y su hermana Tamara.

“Viene mal hace mucho tiempo y me imagino que ya no saben qué hacer. No es solo el tema de las adicciones, que él dice que no pero sí le pasó eso, sino que pesa sobre sus espaldas una causa de abuso sexual de una chica que era parienta de la que, estimo, sigue siendo su pareja y la mamá de su hija de dos años”, había dicho en su momento Tamara.

Tras ese brote, la relación entre Pettinato padre y Felipe mejoró. Su hermana Tamara había adjudicado ese problema de salud mental a las drogas y a que el joven enfrenta una denuncia de abuso sexual por parte de la hermanastra de su ex pareja.

En octubre de 2019 había sido denunciado ante la Justicia por un supuesto abuso sexual simple a una menor de 14 años, hermanastra de Colasante. En la entrevista con Intrusos, el joven aseguró: “La causa sigue avanzando de manera correcta, porque soy cien por ciento inocente”.

