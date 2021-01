Rocío Oliva le respondió a Dalma Maradona: "Se maneja con amenazas"

En Polémica en el bar, Rocío Oliva contestó a los tuits furiosos que Dalma Maradona publicó en su contra este lunes Fuente: Archivo

Rocío Oliva estuvo este lunes por la mañana en un programa televisivo en el que habló sobre la relación entre Diego Maradona y su hija Dalma. A raíz de ello, la hija del Diez y Claudia Villafañe escribió una serie de tuits furiosos contra la última expareja de su padre, en los que, entre otras cosas, le exigía que no hablara de su familia porque ella comenzaría a hablar de la de Oliva.

El mismo día por la noche, en el programa Polémica en el bar (América TV), Oliva se tomó su tiempo para responder la catarata de mensajes de Dalma, a quien acusó de "manejarse con amenazas".

Los encontronazos entre Rocío Oliva y las hijas de Diego Maradona existieron antes y después de la muerte del ídolo futbolístico, pero a comienzos de esta semana la saga tuvo un nuevo capítulo cuando la ex del Diez visitó el programa Informados de Todo (América TV).

Entre otras cosas, Oliva dijo que Maradona no participó del casamiento de Dalma, en el año 2018, porque no había invitado a la fiesta a sus tías, a la sazón, hermanas de Diego. De esta manera, la panelista se despegó de la acusación que hubo en su momento de que Maradona no había asistido al evento por su culpa.

Con respecto de este tema, en la tarde del lunes, Dalma tuiteó: "No me molesta que hablen de mi casamiento. Me molesta que hables vos (a Oliva), que no tenés idea si yo resolví ese tema con mi papá o no".

A la noche, en Polémica en el bar, Horacio Cabak -conductor del programa en ausencia de Mariano Iúdica- le mostró a la ex de Maradona el descargo. Oliva aseguró que no había visto los tuits, pero la producción del programa los reprodujo y fue entonces que volvió a referirse al casamiento.

"Yo no insisto, salieron los audios de Diego diciendo: 'Yo no fui al casamiento de mi hija porque no invitaron a mis hermanas'. Lo que hice esta mañana fue repetir lo mismo, que fue la voz autorizada de Diego vía un audio", señaló.

"No creo que nadie se pueda ofender por algo que dijo Diego, no lo dije yo", agregó. En cuanto a las palabras de Dalma, la jugadora de fútbol fue contundente: "A mí tampoco me podés poner un bozal porque todo lo que viví con Diego si quiero lo digo, y si no, no".

Otro de los mensajes de Dalma que Oliva se dedicó a responder fue el relacionado a su visita -o no- al cementerio donde se encuentra Maradona. "Una semana hablando del velorio de mi papá y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio", decía el tuit de la hija del Diez.

"Al cementerio no puedo ir. No puede entrar nadie ahí, solamente familiares directos, con un permiso, o gente que tenga a alguien ahí adentro. Está cerrado todo el tiempo. Nadie puede entrar".

Cuando la consultaron sobre si lo había intentado, Oliva expresó: "No tengo ganas de que me pase otra vez lo que me pasó en el velorio (no pudo entrar por no figurar en la lista del círculo íntimo). Yo sé que no puedo entrar. No Rocío, nadie puede entrar".

Finalmente, la panelista de Polémica en el bar, siempre con tranquilidad, se refirió a una de las frases más fuertes de Dalma. Con todas letras mayúsculas -que en el lenguaje de redes significa hablar a los gritos- la hermana de Gianinna había escrito: "No hables más de mi familia porque empiezo a hablar de la tuya".

"Calculo que es una amenaza, no sé", indicó Oliva. Luego, agregó: "No puede hablar de mi mamá porque no la conoce. Tengo un hermano de 14 años... No me asusta. Pero son un poco de manejarse así, siempre con el tema de la amenaza atrás, yo no digo nada", concluyó.