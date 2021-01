La ex del Diez hizo declaraciones a un programa televisivo y la hija mayor del astro reaccionó con la publicación de una catarata de tuits muy duros contra ella Fuente: Archivo

Este lunes a la mañana, Rocío Oliva, la última pareja de Diego Maradona, estuvo como invitada en un programa de televisión. Las declaraciones que realizó ahí, al parecer, no cayeron nada bien a Dalma Maradona, la hija del astro recientemente fallecido. Prueba de eso es que se despachó con una catarata de tuits punzantes contra la ex del Diez.

En estos mensajes furiosos que publicó en su cuenta de Twitter, Dalma, entre otras cosas, la conminaba a Oliva a que dejase de hablar de su familia, y también le dedicaba frases lapidarias como esta: "Una semana hablando del velorio en la tele y no lo fuiste a ver (a Maradona) ni una vez al cementerio".

La reacción que exhibió en las redes sociales tuvo que ver con la presencia de Rocío Oliva en el programa Informados de Todo, deAmérica. Allí, la ex del ídolo del fútbol argentino, que convivió varios años en Dubai con él, deslizó su punto de vista sobre algunas cuestiones de la relación entre Maradona y sus hijas.

El punto más picante fue cuando le preguntaron a Oliva sobre el por qué de la ausencia de Maradona en el casamiento de Dalma, en 2018.

Ahí respondió que el faltazo de Maradona tuvo que ver conque Dalma "no invitó a las hermanas" de Diego. "A mí, él me dijo: 'Para qué voy a ir si no conozco a nadie y encima no voy con mi mujer. ¿A qué voy a ir?'", contó Oliva.

"Diego lo tomó el tema como 'no me llamás nunca, no me ves nunca, pero para tal día sí'", agregó Oliva, que cuando le preguntaron si Maradona sentía que sus hijas no lo llamaban o no le prestaban atención, contestó: "Sí, muchas veces sí. Lamentablemente".

Los mensajes de Dalma

Unas horas después de las declaraciones de la mañana de Rocío Oliva, Dalma comenzó a publicar una serie de tuits furiosos que respondían de manera bastante directa a lo que había dicha la ex de Maradona en la televisión.

"No miro tele, pero por redes me entero. Lo del velorio lo dejé pasar, porque si no lo querías ver en vida, para qué ir ese día. Que hablaras de mi mamá durante una semana lo dejé pasar (jamás serás ni la mitad de mujer de lo que es ella) Ahora...", escribió Dalma en su primer mensaje, que prometía una continuación durísima, que llegó minutos después.

En efecto, el siguiente tuit de la hija del Diez continuaba el primero: "Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá, ¡No, querida! Te lo ruego que no me hagas hablar. No me nombres más, Rocío Oliva (en mayúsculas en el tuit). Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá, mi hermana y a mi, ¿no? Y encima mintiendo".

Los siguientes mensajes de la hija de Maradona se relacionaban con otra de las declaraciones de Oliva en el programa matutino de América. Es que como si lo anterior hubiera sido poco, la expareja del Diez disparó: "En Dubái, a Dalma la habré visto dos veces y, a Giannina, una vez en los siete años que viví con Diego allá".

Además, señaló que, en Buenos Aires, cuando Diego estaba con sus hijas, ella aprovechaba para visitar a su familia, así que no tenía relación. "Él tenía relación con sus hijas. Cuando ellos querían hablar, hablaban. Pero después pasaba que, de un día para el otro, dejaban de hablarle", subrayó.

El testimonio de lo que pasó en Dubái también pareció alterar el ánimo de Dalma, que escribió sobre ese tema en dos de sus mensajes: "En Dubái yo estuve con y sin vos. Porque esos siete años de los que hablás tuvieron varias intermitencias. No me molesta que hablen de mi casamiento, me molesta que hables vos que no tenés idea si yo resolví ese tema con mi papá o no".

"En vez de contar las veces que viaje yo, preocupate por acordarte lo que hacías vos cuando estabas en Dubái", le espetó Dalma a Oliva en otro de sus mensajes, con una intencionalidad difícil de interpretar para los que están afuera de esta discusión.

Para finalizar, Dalma volvió a hablar del tema del velorio de Maradona en la Casa Rosada, al que Rocío Oliva no pudo acceder porque no estaba en la lista de las personas autorizadas por la familia.

"Una semana hablando del velorio en la tele y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio. No hables más de mi familia porque empiezo a hablar de la tuya. Me pudriste", escribió en su cuenta de Twitter.