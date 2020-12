Rocío Oliva, en un fuerte intercambio con María Fernanda Callejón en Polémica en el bar, reveló el contenido de un mensaje que recibió por parte de Dalma y Gianinna Maradona referido al velatorio de Diego

Luego de que se le negara el acceso al velatorio de Diego Maradona, Rocío Oliva se mostró sumamente enojada con el entorno de su expareja. Ahora, la panelista de Polémica en el bar contó con precisión quién fue el responsable de que se le impidiera despedir los restos de la estrella deportiva en la Casa Rosada.

"Tengo algo para decirle a Rocío y ojalá esto aliviane su dolor: no pude ir al entierro por temas de tiempos, pero todos saben que soy muy amiga de Claudia [Villafañe] y de las chicas", comenzó María Fernanda Callejón, también panelista en el programa. "Yo quiero decírtelo porque ahí estaba Natalia Coppola [la hija de Guillermo Coppola] y te digo que no fue Claudia la que no te dejó entrar. Ella y Dalma habían dicho que sí, pero fueron las hermanas de Diego las que decidieron eso", señaló la actriz durante la última edición del ciclo que conduce Mariano Iúdica por América.

"Yo te acepto lo que me decís, pero la verdad la saben los que estuvieron allí adentro de ese entorno", respondió Oliva. "Me hablás de Natalia Coppola y no tiene nada que ver en el entorno de Diego, porque ¿cuándo fue la última vez que lo vio a Diego?", sumó.

Por su lado, Callejón manifestó: "Confío en Natalia porque es mi mejor amiga y sé lo que piensa Claudia de vos. Ella siempre te bancó". No tan convencida de las palabras de la actriz, Oliva apuntó: "Yo hablé con las hermanas de Diego y ellas sabían que el último pedido de él era verme y jamás ellas se iban a oponer a eso. Sus hermanas, su misma sangre, entonces, yo me quedo con esa gente. Es más, una de ellas me pasó la dirección del velatorio", añadió la expareja del Diez.

En la última emisión de Polémica en el bar, Rocío Oliva determinó quienes fueron las personas que le impidieron entrar a la Casa Rosada a despedir a Diego Maradona Crédito: Instagram

Insistente con su postura y con defender a Claudia, Dalma y Gianinna Maradona, Callejón sostuvo: "Cuando vos estabas en la puerta, Claudia dijo exactamente eso: que vos entraras es lo que hubiera querido Diego". En ese momento, Oliva preguntó quién manejaba el velatorio y reiteró su postura: "Yo sé quién no me dejó entrar. Fueron Claudia y sus hijas. Tengo un mensaje de ellas en el que me dijeron que yo no iba a entrar. No me quieran contar la historia porque yo la sé mejor que ustedes", sentenció. "Lo que yo te quiero decir es que Dalma y Gianinna no toman ninguna decisión si no consultan con su mamá. Lo digo porque he vivido muchos años en ese ambiente".

"El mensaje me lo mandaron ayer y les pedí que no me escriban más", continuó Oliva. "Y decían que ellas dos tomaron la decisión [de que no entrara al velatorio], dejando a Claudia de lado. Yo tampoco mandaría al frente a mi mamá. Pero está claro que no fueron las hermanas de Diego las que se negaron".

Callejón no quiso dejar a Rocío con la última palabra y volvió a contar lo que conversó con el entorno de Diego: "Pero yo hablé con Claudia y con Nati y no me mienten. Me pidieron que te dijera que ellas no te negaron y que fueron las hermanas, para que encuentres alivio". "Te mintieron", respondió Oliva. "Porque fueron las propias hijas las que se hicieron cargo", sumó.