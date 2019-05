Rocío Rial eliminó todas sus publicaciones de Instagram

La hija de Jorge Rial tomó una drástica decisión y dejó su feed sin publicaciones

A pesar de no ser tan mediática como su hermana Morena, Rocío Rial fue puesta en el foco de las noticias (y las opiniones en las redes sociales) cuando decidió ir al casamiento de su padre, Jorge Rial, usando un atuendo deportivo. Ahora, tal vez motivada por aquellas críticas, la chica de 20 años tomó una decisión drástica: borró todas las publicaciones de su cuenta de Instagram.

Rocío, con el usuario @rochirial, tiene 228 mil seguidores y hace años venía publicando fotos que ilustraban su vida cotidiana y el vínculo con su hermana y su sobrino Francesco, entre otras cosas.

Rocío borró todas las publicaciones de su cuenta

A pesar de que la relación con su hermana tuvo sus conflictos, hace días More reveló nuevos detalles de la compleja convivencia que mantenían con su madre adoptiva, Silvia D'Auro, cuando todavía estaba casada con su padre. "Recuerdo que Silvia me sentaba en frente de la tele de la cocina y me ponía Cuestión de Peso y me decía que yo iba a terminar así. Y si no era eso, postrada en una cama. Yo estaba traumada de chiquita y me mandaban a [el Centro Terapéutico] Ravenna a hacer dietas. ¡Un horror! Desde los cinco años me llevaban al nutricionista. Eso no es normal", añadió.