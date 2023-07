Rodrigo Lussich apuntó a La Negra Vernaci: “Se portó muy mal conmigo, me hizo bullying por años”

escuchar

Este lunes, Elizabeth “La Negra” Vernaci protagonizó un incómodo momento que se viralizó en las redes sociales, cuando estalló de furia en medio de su programa La Negra Pop (Pop 101.5) al comprobar que los auriculares que utilizaba tenían un desperfecto. Ante el polémico estallido, el conductor de Socios del Espectáculo (eltrece), Rodrigo Lussich, reveló la persistente actitud de la locutora hacia él y apuntó que sufrió bullying durante tres años.

“Che, se me rompió. Todo funciona como el ort...”, expresó Vernaci este lunes, al comprobar que los auriculares que utilizaba no funcionaban. Cuando el entregaron un segundo equipo, que tampoco andaba, apuntó: “¡Los odio! Se trabaja así, cuando algo anda mal, para que los chicos se pongan contentos”. Y siguió, contra uno de sus columnistas: “Te voy a poner el micrófono a donde va. ¡La conc... de su madre, chicos, a cada uno de ustedes!”.

Elizabeth Vernaci aclaró su día de furia este martes

Este jueves, Rodrigo Lussich reveló que no se dirige la palabra con la locutora y protagonizó un descargo sobre su actitud hacia él. “Ella se portó muy mal conmigo. El bullying que yo sufrí al aire, por lo menos durante tres años... inclusive en forma personal”, señaló.

Y relató: “En diciembre, cuando me la encontré en el casamiento de Florencia Peña, en un momento saludé a Oriana Junco, una amiga, y me dijo que nos sacáramos una selfie. Justo pasó por ahí La Negra Vernaci, con quien no me dirigía la palabra, y dijo: ‘Yo con Lussich no me saco’”.

El descargo de Rodrigo Lussich sobre su experiencia con la Negra Vernaci

El conductor de Socios del Espectáculo también destacó que la locutora se refirió a él de manera constante en género femenino. “Es un viejo código del mundo, que yo no comparto. Si me autopercibiera como mujer, no tendría problema, pero tendría que habilitarlo yo primero”, sentenció. Y contó: “Me dijo gorda... Las cartas documento serán cruzadas. Yo también haré la demanda pertinente, porque tengo todo grabado”.

La Negra Vernaci no quiso dar declaraciones sobre lo sucedido

Por su parte, La Negra Vernaci fue captada este jueves a la mañana por Intrusos (América TV), pero no quiso hacer declaraciones sobre el tema. Únicamente, le dedicó un saludo a la conductora, Flor de la V. “Te quiero, mi amor. Siempre con vos. Gracias por preocuparse por mí”, apuntó.

Por qué se inició el cruce entre Rodrigo Lussich y La Negra Vernaci

El conductor de Socios del Espectáculo advirtió que el inicio del cruce con La Negra Vernaci se remontó a 2019. “Cometí el error de tuitear cuando debuté en esa radio en el horario que ella tenía a la tarde. La expuse sin querer”, señaló. Y apuntó: “Me hizo echar dos veces de Radio Pop, básicamente”.

En tanto, el periodista advirtió: “Le caía mal porque hago chimentos, porque tiene un prejuicio. Me subestima, me prejuzga por un montón de cosas que me exceden... Ella subía a la gerencia [de la radio] a picarles la cabeza para que me saquen durante las dos gestiones que yo tuve”.

Y cerró: “Con la mala experiencia de haber vuelto para que pase exactamente lo mismo. Y en eso me hago cargo yo del error, de haber vuelto a trabajar a un lugar donde ya me echaron. Y me volvió a echar...”.

LA NACION