Rodrigo Lussich recordó a su productora Mercedes Portillo a cuatro meses de su muerte y criticó a En el barro 2

A cuatro meses de la muerte de Mercedes “Meche” Portillo, Rodrigo Lussich volvió a recordarla al aire y compartió cómo atraviesa la ausencia de quien fue una pieza clave en su carrera y en su vida. La histórica productora de Intrusos (América TV) murió en noviembre de 2025 tras una complicación de salud que se agravó luego de un viaje laboral a Jujuy junto a él y Adrián Pallares.

En aquel momento, todos los integrantes del programa despidieron con profunda emoción a su compañera. Portillo había sufrido una descompensación severa al regresar a Buenos Aires y fue diagnosticada con neumonía bilateral. “Fue la prueba más difícil que enfrentó”, había dicho entonces el conductor, quien incluso pidió una cadena de oración para acompañar a la familia.

Rodrigo Lussich hizo un emotivo posteo en sus redes tras la muerte de Mercedes Portillo (Fuente: Instagram/@rodrilussich)

En la edición de este martes de Intrusos, Lussich habló con franqueza sobre cómo vivió estos meses. Explicó que un viaje durante el verano lo ayudó a transitar el duelo lejos de la rutina diaria. Contó que lloró en momentos inesperados y que comenzó a soñar con ella, algo que interpretó como una forma íntima de reencontrarse con su amiga. “Si me hubiera quedado en Buenos Aires, habría sido mucho más difícil”, reconoció.

La aparición de Meche Portillo en la nueva temporada de En el Barro

Un dato que muchas personas desconocían sobre Meche Portillo es que en su juventud se había dedicado de lleno a la actuación y que fue así como conoció a sus íntimos amigos. En los últimos años, alentada por su entorno, decidió volver a realizar un casting para la actual serie del momento, En el barro (Netflix), en la que dio vida a E.T. en la recién estrenada segunda temporada.

El nombre de este personaje ficticio fue uno de los duros cuestionamientos de Lussich, quien lo consideró una falta de respeto. “Y este personaje, por ejemplo, que hace en el barro, se llama E. T. O sea, la comparan con un extraterrestre. Nunca para Meche fue un problema. Nunca lo fue. Nunca se cuestionó... Ella le sacó provecho a todo, hasta a ese personaje, que fue póstumo”, señaló.

Meche Portillo formó parte de la segunda temporada de En el barro (Netflix) (Foto: Instagram @rodrilussich)

Durante el rodaje, Portillo atravesó una complicación en el pie vinculada a una afección previa que había derivado años atrás en la amputación de un dedo. Aun así, hizo todo lo posible por cumplir con las grabaciones. Murió apenas un mes y medio antes del estreno y no llegó a ver el resultado final.

“En particular, me dolió que la serie haya puesto en memoria de Locomotora Oliveras en la primera temporada y no haya puesto en memoria de Meche Portillo y Jorge Lorenzo en la segunda”, expresó molesto Rodrigo Lussich, por considerar injusto que no todos los actores que murieron antes del estreno hayan sido tomados en cuenta del mismo modo.

Mercedes portillo formó parte de la serie del momento (Foto: Instagram @feferobledopeinador)

Debido a esta falta grave fue que el comunicador decidió hacer un homenaje a su amiga en pleno vivo. “Lo que vamos a hacer hoy nosotros aquí en Los Escandalones, que tiene un ánimo festivo, de baile, de juego lúdico, pero también de corazón, es hablar y mostrar a Meche en esta serie. Y también su laburo hermoso; esto es un poquito, por supuesto, no podíamos mostrar todo“, exclamó y acto seguido comenzaron a pasarse fotos y pequeños fragmentos de la serie en la que Meche formó parte del grupo carcelario de mujeres.