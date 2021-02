Romina Gaetani recordó un apasionado beso con Benjamín Vicuña: “Gritaban ‘corte’ y no escuchábamos”

Romina Gaetani recordó los besos que se dio con Benjamín Vicuña durante la grabación de Herederos de una venganza, la novela que fue transmitida por eltrece en 2011. En uno de los episodios, la actriz tuvo que grabar una apasionada escena con quien, por entonces, era el esposo de Carolina “Pampita” Ardohain, y encendió los rumores de romance que ya circulaban en los medios.

Ninguno de los involucrados se refirió al tema durante todos estos años. Además, en esa misma época se había vinculado a Vicuña con Isabel Macedo, su compañera de elenco en Don Juan y su bella dama.

En ese momento también trascendió que Pampita habría llamado a Gaetani para advertirle que “no se metiera con su marido”, pero ninguna de las partes mencionó la cuestión hasta ahora.

Durante el rodaje de la tira que protagonizó junto a Luciano Castro, Gaetani contó que después de finalizadas las grabaciones, ella y Vicuña seguían besándose, ya que él era quien mejor lo hacía del elenco. La actriz fue consultada durante una entrevista radial por “el mejor beso que había dado en una grabación”.

Romina Gaetani recordó un beso que tuvo con Benjamín Vicuña y reavivó los rumores de romance que estaban disipados Foto: Polka

“Hubo un beso que me di con Benjamín Vicuña una vez, que no me acuerdo en qué telenovela era y nosotros generalmente nunca chapábamos, tipo era el marido maltratador. Nunca chapábamos y una vez que estábamos grabando en un campo abierto y en un momento venía chape, pero tipo, estábamos bien y dije: ‘Ah, tira acá la cosa’. Gritaban ‘corte, corte, corte’ y no escuchábamos nada. Seguíamos”.

En 2017 la panelista de Los ángeles de la mañana Analía Franchin confirmó el rumor del affaire entre Vicuña y Gaetani y manifestó: “Un día, a las siete de la mañana en Buenos Aires, Pampita lo fue a buscar a la casa de una actriz. Lo sacó casi de los pelos. Ellos dijeron que habían ido a tomar mate después del boliche”.

El año pasado, Pampita entrevistó a la actriz en su programa Pampita online, casi una década después del escándalo, pero ninguna se refirió al conflicto.

